"سامسونج" تقدم خصومات حتى 35% احتفاءً بقدوم رمضان

المصدر: دبي – البيان

أطلقت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات، عن عروض على مجموعة من منتجاتها وأجهزتها المبتكرة المتوفرة على متجرها عبر الإنترنت، حيث ستستمر العروض المؤقتة لمدة 3 ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، حرصاً منها على تهنئة سكان الإمارات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتشمل العديد من منتجات سامسونج وابتكاراتها في عالم التكنولوجيا.

وتوفر سامسونج للمستخدمين فرصة الحصول على أحدث منتجاتها بخصومات تصل حتى 35%، مما يتيح لهم الاستمتاع بالأجواء الرمضانية الممتعة وعيش تجارب مميزة وتخليد ذكرياتهم ومشاركتها مع الآخرين.

ويمكن للعملاء زيارة متجر سامسونج الإلكتروني من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة في 24 أبريل ويوم السبت في 25 أبري، حيث يمكنهم تسوق العديد من الأجهزة بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز وشاشات الكمبيوتر بأسعار جيدة.