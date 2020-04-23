ماجد الفطيم تدشن سوقاً إلكترونياً عبر "كارفور"

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ماجد الفطيم، الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عن التدشين الرسمي لمنصة سوق إلكترونية عبر موقع "كارفور"، والتي تتيح من خلالها الشركة للجهات المستأجرة في مراكز التسوق التابعة لها والشركات في دولة الإمارات الاستمتاع بتجربة تجارة إلكترونية مبتكرة تمكّنهم من تلبية احتياجات عملائهم.

وتمت تجربة المنصة بنجاح على مدار الأشهر الستة الماضية بالتعاون مع عدد من شركات التوريد، وهي متوفرة حالياً عبر تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني لـ "كارفور" والذي يستقطب ملايين الزائرين شهرياً، ما يجعل المتجر واحداً من أكثر منصات التجارة الإلكترونية زيارة في الإمارات. وانضمت إلى المنصة فعلياً مجموعة كبيرة من المستأجرين في مراكز التسوق التابعة لـ "ماجد الفطيم"، بما في ذلك متاجر "بوردرز" و"لاش" و"تافولا" و"العربية للعود" و"جاكيس".

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم": "تنطوي بيئة الأعمال الجديدة التي نشهدها اليوم على تحديات استثنائية للجميع، ما يتطلب منا إيجاد حلول مبتكرة يستفيد منها شركاؤنا، والمجتمعات التي نعمل بها وأفراد المجتمع بشكل عام. ونحن في ماجد الفطيم نبذل قصارى الجهد من أجل توفير الدعم لاحتياجات الأطراف المعنية في ظل التطورات الراهنة، ونعمل في الوقت نفسه على تقديم مبادرات من شأنها تحفيز الاقتصاد، وتعزز جاهزيتنا للمستقبل."

وأضاف: "وفي إطار استعداداتنا لمستقبل قطاع التجزئة، فإننا حريصون على تسريع جهود التحول الرقمي، بما يضمن تطبيق نموذج متكامل رقمياً نوفر من خلاله حلولاً مبتكرة تركّز على تلبية متطلبات العميل. ومن خلال إطلاق كارفور للمنصة الإلكترونية هذه، فإننا نعود إلى المستقبل، ونعزز نموذجنا التقليدي في التسوق، بحيث نجمع متاجر التجزئة والعلامات التجارية في مجال المنتجات العصرية التابعة لنا ضمن منصة إلكترونية موحّدة، وبما يتيح لعملائنا الحصول على جميع احتياجاتهم من وجهة واحدة".

وتضم المنصة السوقية ضمن الموقع الإلكتروني لكارفور حالياً أكثر من 250 ألف منتج، حيث شهدت مبيعاتها زيادة بأكثر من عشرة أضعاف على مدار الأسابيع العشرة الماضية، بمتوسط طلبات شراء تجاوز 1300 طلب يومياً. وفيما تشكّل هذه الخدمة فرصة للشركات لمواصلة تلبية طلبات عملائها خلال هذه الفترة، فهي أيضاً تتيح للشركات التي تتطلع لبدء خدمات البيع الإلكتروني أو التوسع فيها، إمكانية تحقيق نمو كبير لأعمالها وتوسيع قاعدة عملائها.

وفي إطار التزام "ماجد الفطيم" بدعم شركائها خلال فترة التحديات الحالية، فقد أتاحت الشركة للجهات المستأجرة لديها والتي سجّلت في المنصة الاستفادة من صفقات البيع المعفاة من الرسوم خلال شهر أبريل، وإعفاءً لمدة ثلاثين يوماً لخدمات استلام وتوصيل البضائع للمستخدم النهائي.