"أكسا" تطلق منتج رقمي بالكامل للتأمين على الحياة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين، منتج "لايف بروتيكت" وهو حلّ جديد ورقمي بالكامل للتأمين على الحياة، يهدف لتشجيع العملاء على حماية أنفسهم وأحبائهم من أية صعوبات مالية قد تواجههم في حال وقوع حوادث مؤسفة كالمرض أو الوفاة.

ويأتي إطلاق هذا المنتج في محاولة من أحد أكبر شركات التأمين للمساعدة في سد فجوة "الحماية" في دولة الإمارات، حيث يواجه الكثيرون اليوم ضغوطًا مالية كبيرة في ظل بيئة السوق غير المستقرة. وتسعى أكسا الهلال الأخضر للتأمين لجعل التأمين على الحياة أقل كلفة وتسهيل وصول الجميع إليه.

وفي حالة وقوع حوادث مؤسفة كالوفاة أو الإعاقة، يمكن للتأمين على الحياة تعويض خسارة الدخل وضمان حصول أطفالك على التعليم المناسب وتقديم دعم مستمر لأحد أفراد الأسرة من كبار السن، وتسوية ديونك الشخصية المستحقة والحفاظ على نمط حياة عائلتك.

ويمكن تقديم طلب الحصول على تأمين "لايف بروتيكت" عبر الإنترنت بشكل كامل، دون الحاجة لمعاملات ورقية، وذلك باستخدام أيّ جهاز متصل بالإنترنت مع إمكانية إتمام الطلب في أقل من دقيقتين.

كما يمكن تحميل الملفات عبر الهاتف أو الكمبيوتر، وسيحصل العميل على وثيقة التأمين مباشرة عبر البريد الإلكتروني وفي غضون لحظات، مع إمكانية إلغاء الوثيقة في أي وقت ودون تكبّد أية رسوم.

وقال محمد الصغير، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين: "لا يتجاوز معدل الإنفاق على التأمين على الحياة في الإمارات 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة منخفضة جدًا بالمقارنة مع اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومعظم دول أوروبا الغربية[1]، وحتى ماليزيا التي يبلغ معدل التأمين على الحياة فيها 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا مؤشر على أن الأفراد يعرضون أنفسهم وعائلاتهم لخطر الوقوع تحت أعباء مالية كبيرة. غالبًا يتم النظر إلى التأمين على الحياة على أنه رفاهية وليس ضرورة، ولتغيير هذه الفكرة، قمنا بتطوير منتج بسيط للتأمين على الحياة ومتاح للجميع بسعر معقول، ولا يستغرق الحصول عليه سوى دقيقتين أو أقل".

وأضاف محمد الصغير: "تبلغ رسوم تأمين (لايف بروتيكت) لشخص بعمر 35 عامًا حوالي 75 درهمًا في الشهر، مفابل الحصول على تغطية تأمينيّة قيمتها تقدّر بمليون درهم على مدى عشر سنوات. وتتوفر جميع المعلومات بلغة بسيطة ومن دون أية رسوم خفيّة أو إجراءات توقيع معقدة، ونعتقد بأن غالبية العملاء لن يحتاجوا إلى فحوصات طبية. وبما أن العملية بمجملها تتم عبر الإنترنت، فإن تكلفة التأمين ليست مكلفة، بما يضمن للعملاء دفع قيمة عادلة مقابل تأمينهم".

يوفر تأمين "لايف بروتيكت" تغطية طويلة الأجل في حالة الوفاة، مع تقديم دفعة مسبقة بنسبة 50% من مبلغ التأمين في حال إصابة العميل بمرض عُضال، كما يشمل ذلك خيار إضافة تغطية ضد الإعاقة الدائمة والعجز الكلي.

وتتوافق منتجات التأمين على الحياة التي توفرها شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين مع قوانين هيئة التأمين واللوائح التنظيمية للتأمين على الحياة، والمقرر تقديمها خلال العام الجاري.