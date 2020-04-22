جوجل تطلق موقع مصغر لمواجهة "كورونا" في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

أطلقت "جوجل" اليوم موقعاً مصغرًا باللغة العربية يختص بأخبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات والميّزات التي تساهم في دعم الأفراد والمعلمين والشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وينقسم الموقع إلى أربعة أجزاء رئيسية: المعلومات الصحية، نصائح حول الأمان، مراجع إضافية من "جوجل"، ومراجع متوفّرة لدعم الأفراد.

ويأتي ذلك بعد إعلان "جوجل" مؤخرًا عن بعض المبادرات الأخرى لمساعدة المستخدمين حول العالم في العثور على المعلومات مثل إشعار حالة الطوارئ المعروض في محرك البحث (SOS Alert)، وإطلاق حملة مع منظمة الصحة العالمية لزيادة الوعي حول تدابير الوقاية الخمس من الفيروس، وتصميم رسومات الشعارات المبتكرة من "جوجل" بهدف تقديم الشكر للفرق الطبية، والعمالة اليومية، والمستجيبين في حالات الطوارئ، وغيرهم.