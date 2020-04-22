مركز دبي للسلع يجري محادثة افتراضية مع سفير الإمارات في الصين

المصدر: دبي - البيان

أجرى أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة مكالمة افتراضية صباح اليوم مع الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية.

وقد ناقش الجانبان الاستجابة السريعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والإجراءات الفعالة التي اتخذتها لحماية الصحة العامة في جميع أنحاء الإمارات السبع.

وأعرب بن سليم عن تعاطفه ودعمه للمتضررين من انتشار فيروس كورونا في الصين، وأشاد باستجابة الحكومة الصينية لمكافحة الفيروس.

وقام بن سليم بتهنئة سعادة السفير وفريق عمله المقيم في بكين على جهودهم المستمرة لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والصين.

وجرى خلال المحادثة إطلاع سعادة السفير على استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لدعم الأعمال خلال هذه الفترة الصعبة وتأثير حزمة دعم الأعمال التي أطلقها مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً. كما تمت مناقشة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين.

وعبّر الجانبان عن التزامهما بتوثيق التعاون أكثر من أي وقت مضى خلال الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإماراتية الصينية وجذب الشركات الصينية إلى الدولة، ودعم تواجد الشركات الإماراتية في الصين.

ومع وجود أساس قوي من الاحترام والثقة المتبادلين، كان هنالك توافق بين الجانبين على أن العلاقات بين الإمارات والصين ستزدهر وتتعزز.