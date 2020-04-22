أكاديمية هيئة الاتصالات تُعزز "التعلم عن بعد" عبر دورات مجانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، أخيراً أكاديمية تضم منصة تدريب متكاملة تقدم دورات عبر الإنترنت وأخرى عبر قنوات تقليدية، وقد تم إنشاؤها كإحدى المبادرات الأساسية في برنامج التحول الذكي للخدمات الحكومية.



ومن خلال التصميم البسيط الصديق للمستخدم، تقدم الأكاديمية مجاناً دورات تدريبية تفاعلية عبر الإنترنت في المجالات الرائجة في الأعمال والتكنولوجيا والمهارات الخاصة.

ومنذ إطلاقها، استضافت المنصة آلاف المتدربين من مختلف دول العالم، وقدمت لهم أحدث البرامج التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية، من خلال معلمين ومتخصصين دوليين في مجال التدريب.