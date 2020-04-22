هيئة التصنيف البريطانية تمنح "موانئ دبي" شهادة لجهودها في مكافحة كورونا

المصدر: دبي - البيان

حصلت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، على شهادة معتمدة من هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر" لتطبيقها المعيار القياسي الدولي لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018)، تعزيزاً لجهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويأتي الحصول على هذه الشهادة في الوقت الذي يتم فيه التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، لتصبح موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات أول مشغل للموانئ والمناطق الحرة يتم منحه هذه الشهادة في منطقة الشرق الأوسط، ما يؤكد كفاءتها في إدارة عمليات تشغيل الموانئ وتطبيق المعايير القياسية الدولية في إجراءات إدارة محطات الحاويات ومجمعات الأعمال والمناطق الحرة والخدمات الأمنية، كما يبرز تميزها بشكل خاص في تبني إجراءات الوقاية من الإصابات وضمان صحة وسلامة الموظفين في مواقع العمل.

وجاء الحصول على هذه الشهادة بعد أن استكمل فريق الخبراء المستقلين من هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر"، هيئة التصنيف الرائدة في العالم، إجراء عملية تدقيق شاملة للمرافق والعمليات التشغيلية في كل من ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والعالمية للأمن، تم خلالها التأكد من تطبيق أفضل الممارسات والامتثال لضوابط المعايير القياسية الدولية.

وبهذا تكون موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مشغل الموانئ والممكن الرائد للتجارة، أول ميناء ومنطقة حرة تحصل على هذه الشهادة في تطبيق أعلى مستويات الإدارة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ"جافزا":

"تؤكد الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتحديات التي نواجهها عالمياً على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية في عملياتنا التشغيلية، لضمان الجاهزية الفورية للاستجابة من أجل الحفاظ على انسياب تدفق الحركة التجارية. وتعد شهادة تطبيق المعايير القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية اعترافاً دولياً بأننا نسير في الاتجاه الصحيح لضمان سلامة وصحة كافة موظفينا وعملائنا وشركائنا".

وأضاف المعلم: "باعتبارنا بوابة ومركزاً ملاحياً رئيساً للتجارة في إقليم يضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، فإن صحة وسلامة كافة الأطراف التي تمارس نشاطها وتتفاعل مع أعمالنا تعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات. من أجل ذلك، فإننا نعتبر شهادة المعيار الدولي ISO 45001:2018 حافزاً إضافياً لنا يحثنا على مواصلة تطبيق معايير السلامة بشكل دائم، ورصد وتتبع أية ثغرات أمنية في دورة أعمالنا التشغيلية بشكل فوري. ونغتنم هذه المناسبة لنذكر أنفسنا بضرورة الالتزام بالعمل على توفير السلامة والأمان لكافة الأفراد العاملين معنا، وبالتالي زيادة الإنتاجية والنجاح لشركائنا."

وقد شملت عملية اعتماد الحصول على الشهادة تقييماً لأداء أنظمة الصحة والسلامة الحالية في مواقع العمل، وتقديم الحلول العملية لتحسينها.

وتعتبر شهادة ISO 45001:2018 معياراً جديداً وستحل محل شهادة OHSAS 18001:2007. وتوفر هذه الشهادة خطة عمل وإطار تشغيل متكامل، بما يساعد المؤسسات والهيئات على تطوير وتنفيذ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

الجدير بالذكر أن موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، كانت أول مشغل للموانئ في منطقة الشرق الأوسط يطبق بنجاح المعايير القياسية لنظام إدارة الأمن الإقليمي، ويحصل على شهادة الأيزو 28000:2007 الإقليمية من هيئة التصنيف البريطانية "لويدز ريجستر" عام 2013. كما كانت أول مشغل للموانئ في العالم يحصل على شهادة تصنيف خمس نجوم من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) عام 2007.