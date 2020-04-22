ارتفاع البحث عن الأغذية على الإنترنت 560% في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أشارت التحليلات الصادرة عن "سيميرش" - SEMrush، منصة التسويق الرقمي إلى تزايد إقبال سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على خدمات التوصيل المنزلي للحصول على المواد الغذائية، مع تطبيق إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وتزايدت عمليات البحث عن "طلب المواد الغذائية عبر الإنترنت" في الإمارات بنسبة 560% منذ تسجيل أول إصابة فيروس كوفيد-19 في الإمارات، أي بين شهري يناير ومارس الماضيين. بينما ارتفع عدد عمليات البحث عن "الطلب من الصيدليات عبر الإنترنت" بنسبة 238% في حين ازدادت عمليات البحث عن "خدمات التوصيل من الصيدليات" بنسبة 184%.

وشهد مزودو خدمات التوصيل والسلع الاستهلاكية زيادة في عدد عمليات البحث، إذ بلغت نسب الزيادة على كل من زوماتو وأوبر إيتس وأمازون بنسب %55 و96% و44% على التوالي.

وشهدت مواقع الوجبات السريعة زيادة إجمالية بلغت 33% في عدد عمليات البحث، حيث شهدت مطاعم مثل دومينوز وصب واي زيادة بنسبة 40% و61% على الترتيب.

وتعليقاً على هذه النتائج، قالت أولجا أندريينكو، رئيسة شؤون التسويق العالمي لدى "سيميرش": "يشير تحليل حركة مستخدمي الإنترنت في الإمارات إلى توجه معظم المستهلكين إلى تجاوز شركات التوصيل وطلب المأكولات من المطاعم مباشرة. وسيكون من المفيد للشركات في المنطقة أن تراقب عمليات البحث على الإنترنت والبيانات لتقييم التوجهات في مختلف القطاعات".

كما شهدنا توجهات مماثلة في مختلف أنحاء العالم حيث شهد التسوق عبر الإنترنت زيادة بنسبة 50% في ألمانيا و122% في اليابان و108% في كوريا.

وتابعت أندريينكو: "أثر انتشار مرض كوفيد-19 على الكثير من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، وامتد تأثيره ليشمل الأنماط السلوكية في الروتين اليومي على مستوى العالم، ما أدى إلى تأثيرات متتابعة سببت تغيرات على نطاق الاقتصاد العالمي".

وقدر المنتدى الاقتصادي العالمي سوق التجارة الإلكترونية لدولة الإمارات لعام 2020 بقيمة 27.2 مليار دولار.