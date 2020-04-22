"دبي للخدمات المالية" تدعو إلى الالتحاق ببرنامج اختبار الابتكارات

المصدر: دبي - البيان

دعت سلطة دبي للخدمات المالية، الشركات المحلية والدولية إلى التقدم بطلب المشاركة في "دورة صيف 2020"، وسيتم دعوة الشركات المقبولة للالتحاق ببرنامجها التنظيمي المعروف بإسم "رخصة اختبار الابتكار".

وتوجه السلطة الشركات المهتمة بالتكنولوجيا المبتكرة بتقديم الطلبات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة ما بين 1 مايو ولغاية 31 مايو، علماً بأنه يحب على الشركات تقديم شرح واضح حول نموذج العمل المزمع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة. وسيتم الإعلان عن الشركات المقبولة للمشاركة ضمن "دورة صيف 2020 " بتاريخ 16 يونيو، لتتمكن بعد ذلك من تقديم طلبات للحصول على رخصة اختبار الابتكار بحلول 26 يوليو.

ومنذ إطلاق رخصة اختبار الابتكار عام 2017، قامت سلطة دبي للخدمات المالية بقبول 25 شركة ضمن البرنامج، تطرح جميعها نماذج أعمال متنوعة من جميع أنحاء العالم، من ضمنها إصدار الصكوك رقمياً باستخدام العقود الذكية؛ وطروحات الأوراق المالية وسندات الدين على شكل رموز مشفرة؛ والتمويل الجماعي المعتمد على الرموز المشفرة؛ ومنصات الإقراض للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الائتمان.

وتمكن رخصة إختبار الإبتكار الشركات من اختبار الحلول المبتكرة في ومن مركز دبي المالي العالمي. علاوة على ذلك، فإنها تمنح الشركات مرونة مؤقتة على مجموعة محدودة من المتطلبات التنظيمية من أجل إختبار وتطوير الأفكار المبتكرة ضمن بيئة مخصصة لذلك.

بهذه المناسبة، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "ساهمت رخصة إختبار الإبتكار منذ إطلاقها عام 2017، بتمكين الشركات بشكل ناجح من اختبار الأفكار المبتكرة ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للإشراف ، وتعميق فهم سلطة دبي للخدمات المالية بالفوائد والمخاطر الناشئة عن هذه التقنيات الجديدة، في حين الحفاظ على سلامة المنظومة المالية".

وأضاف: "يهدف برنامج الإبتكار إلى تمكين ودعم الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وتمهيد الطريق لمستقبل الأعمال المالية فيه. ويأتي هذا البرنامج ضمن دعمنا المستمر للمبادرات داخل المركز، بما بما في ذلك، "فينتك هايف" و برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية ويتماشى مع مبادرات حكومة دبي بما في ذلك مبادرات دبي الذكية وخطة دبي 2021 واستراتيجية الابتكار الوطنية."