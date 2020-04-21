"الإمارات للشحن الجوي" تنقل البندق على رحلة تشارتر إلى أستراليا

المصدر: دبي - البيان

تعاونت الإمارات للشحن الجوي مع شركة الخدمات اللوجيستية العالمية "أجيليتي" لتشغيل رحلة تشارتر فريدة نقلت 50 طناً من معجون البندق الطازج من إسطنبول إلى ملبورن عبر دبي.

ويعمل موظفو الإمارات للشحن الجوي حول العالم على مدار الساعة يومياً لضمان نقل الاحتياجات الأساسية إلى مختلف الدول. وقد شغلت الناقلة طائرة بوينج 777-300ER لخدمة الرحلة "ئي كيه 122" من اسطنبول إلى دبي والرحلة "ئي كيه 406" من دبي إلى ملبورن بتاريخ 17 أبريل (نيسان). وتعد تركيا منتجاً عالمياً للبندق الذي يدخل كمكوّن أساسي في تصنيع العديد من منتجات السكاكر والحلويات.

وقال هيران بيريرا ، نائب رئيس أول طيران الإمارات للتخطيط وعمليات الشحن: "تلعب الإمارات للشحن الجوي دوراً مهماً في حركة السلع الأساسية حول العالم. ونحن نواصل العمل يومياً لنقل مئات الأطنان من الإمدادات الطبية للمساعدة في مكافحة كوفيد-19 في مختلف الدول. وقد سعدنا بالتعاون مع شركة أجيليتي في تنظيم هذه الرحلة الخاصة ونقل معجون البندق من تركيا لكي يستخدمه عملاؤنا في أستراليا في صناعة مختلف أصناف السكاكر والحلويات".

من جهته، أعرب نائب رئيس أول خدمات الشحن العالمية في أجيليتي مايكل بلوفوس عن سعادته بالتعاون مع طيران الإمارات في خدمة العملاء. وقال: "أثبت العمل الجماعي لنقل هذه الشحنة في الوقت المناسب كفاءة المتخصصين من ذوي الخبرة وحرصهم على ضمان استمرارية عمليات الشحن حول العالم".

وتغطي شبكة الإمارات للشحن الجوي حالياً ما يزيد على 50 وجهة عالمية، وتخدمها بطائرات الشحن البوينج 777 وبطائرات الركاب البوينج 777-300ER. وقد نقلت منذ يناير (كانون الثاني) ما يزيد على 93 ألف طن من المنتجات سريعة العطب وأكثر من 20 ألف طن من الأدوية.