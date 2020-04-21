"فيزا" تطلق نظام المصادقة الرقمي لتعزيز أمن المدفوعات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "فيزا"، الشركة العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، نظام المصادقة الرقمي Visa Secure (المعروف سابقاً باسم Verified by Visa)، البرنامج المحدث لتعزيز أمن المدفوعات الإلكترونية في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويوفر البرنامج للتجار والبنوك المصدرة مجموعة محددة من القواعد والسياسات لتصديق معاملات التجارة الإلكترونية، والتحقق من هوية حاملي البطاقات قبل السماح بإجراء أي معاملة.

ويستخدم نظام المصادقة الرقمي الإصدار الأحدث من برنامج EMV 3-D Secure (3DS)، خاصية المراسلة الجديدة على مستوى القطاع التي تم تصميمها لتعزيز سلاسة عمليات التحقق من هوية المستهلك.

ويتيح البرنامج للمستهلكين تأكيد هويتهم لدى البنك المصدر أو أي جهة مصدرة أخرى عند إجراء المعاملات التجارية الإلكترونية / المدفوعات عبر الإنترنت دون وجود البطاقة.

وتساهم أداة الحماية الإضافية هذه في منع المعاملات غير المصرح بها عند عدم وجود البطاقة، والمساعدة في حماية التجار من عمليات الاحتيال.

ويهدف نظام المصادقة الرقمي إلى الارتقاء بمستويات الحماية من عمليات الاحتيال، وتعزيز سلاسة المعاملات بالنسبة لحاملي البطاقات، وزيادة معدلات إنجاز المبيعات، وبالتالي ضمان تجربة أفضل لجميع الأطراف المعنية.

وتوفر هذه التقنية للتجار مستـوى أعلى من الحماية ضد عمليات الاحتيال، وذلك عبر زيادة بيانات سلوكيات الدفع التي تتم مشاركتها مع مصدري البطاقات بنسبة تصل حتى 10 أضعاف، الأمر الذي يتيح لهم تحليل المخاطر بشكل أفضل وتحسين عملية اتخاذ القرار. ويساعد ذلك التجار ومصدري البطاقات على كشف وتفادي عمليات الاحتيال، ويوفر للمستهلكين في المقابل تجربة استخدام أكثر سهولة واتساقاً عبر مختلف قنوات الدفع - بما في ذلك المدفوعات عبر الهاتف المحمول، أو التطبيقات المخصصة، أو المحافظ الرقمية - دون المساومة على مستوى الأمان.

وبهذه المناسبة، قال مدير عام "فيزا" في الإمارات، شهباز خان: "على مدى 20 عاماً، دأبت فيزا على مساعدة المتاجر الإلكترونية ومصدري البطاقات في كشف عمليات الاحتيال المحتملة باستخدام بروتوكول الأمان ثلاثي الأبعاد 3DS، وفي ضوء النمو المتسارع لأعمال التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، يتوقع المستخدمون اتصالاً دائماً عبر هواتفهم المحمولة، ويعتمدون على التجار لتوفير تجارب دفع آمنة وسلسلة، وهنا يأتي دور البرنامج الجديد لتعزيز قدرات كشف الاحتيال في معاملات التجارة الإلكترونية للتجار ومصدري البطاقات، فضلاً عن تمكين مالكي البطاقات من إتمام عملية الدفع بمنتهى السهولة والسلاسة".