"كريم" تطرح خدمة جديدة لتوصيل البقالة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كريم، المنصة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خدمتها الجديدة لتوصيل البقالة في دبي عبر تطبيق "كريم ناو"، في مبادرة منها لمساعدة العملاء وتلبية احتياجاتهم اليومية خلال هذه الفترة العصيبة.

والخدمة الجديدة "Shops" تقدمها الشركة عند الطلب لعملائها عبر توصيل منتجات البقالة وغيرها من المواد الأساسية في وقت قصير، والتي تُعزز من التزام منصة كريم بتزويد العملاء بباقة شاملة من الخدمات التي يمكن طلبها بكل سهولة عبر التطبيق.

ويُمكن للعملاء الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة، تحميل تطبيق كريم ناو، واختيار المتجر، أو نقطة البيع المفضلة لديهم، ومن ثم تحديد حاجياتهم من ضمن قائمة المواد المتوفرة وإضافتها إلى سلة مشترياتهم الخاصة.

وبمجرد التحقق من قائمة المشتريات، يُمكن للعملاء إضافة موقعهم واختيار طريقة الدفع، وسيقوم أحد كباتن كريم بتوصيل الطلب في غضون ساعة واحدة، وهذه مدة زمنية هي الأسرع والأقصر في الوقت الراهن بالمقارنة مع الخدمات الأخرى المتوفرة في السوق.

ولم يعد مستخدمو تطبيق كريم ناو، بحاجة لاستخدام عدة تطبيقات بعد الآن للحصول على الخدمات المختلفة، إذ أصبح التطبيق يُغطي فئات المأكولات والبقالة ومتاجر السلع العضوية والصيدليات والمقاهي والمحامص ومتاجر الحيوانات الأليفة، فضلاً عن محال الحلويات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وبالإضافة إلى كونه التطبيق الوحيد الذي يُقدم للعملاء خدمات لولو هايبرماركت في دبي، تشمل خدمة كريم Shops، كُلّاً من: 7-إليفن، و800-فارما، وصيدلية المنارة، ونسكافيه دولتشي جوستو، وذا بت كورنر، وذا كوفي سوق، ويوليوس مينل كوفي، ومحمصة الدار، وروتز أورجانيكس، والدوري سيجنتشر، والدوري مارت، وسوبرمارتشي، ونارينبورت، وصيدلية فور سيزينز ولا ديسبنزا للمأكولات الاسبانية وغيرها العديد.