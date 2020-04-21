تطبيق "جوفيرا" يقدم وسيلة سهلة لسداد الفواتير في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أم بي أم إي باي، منصة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع في الإمارات، عن تعاونها مع "بيتابس" لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق تطبيق "جوفيرا - GOVERA" ، لدفع الفواتير بمنتهى السهولة والراحة.



ويقدم التطبيق الذكي للهواتف المحمولة إمكانية دفع فواتير متعددة بعملات متنوعة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الميزات والوظائف التي تُسهّل على المستخدمين دفع جميع الفواتير والرسوم بشكل آمن.



ويضمن تطبيق "جوفيرا" التزام السكان بإجراءات الحجر التي اتخذتها حكومة الإمارات بهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، ويوفر إمكانية دفع الفواتير، والراحة لملايين المستخدمين وخفض الوقت الذي يقضونه خارج المنزل خلال هذه الفترة.



ويوفر هذا التطبيق المتكامل إمكانية دفع الفواتير بمنتهى السهولة، مثل فواتير الاتصالات أو رسوم بوابات سالك المرورية أو حتى الحصول على قسائم متجر آي تيونز لشراء التطبيقات أو البرامج الترفيهية.



ويشير تقرير المدفوعات العالمية الصادر عن وورلد باي أن الاحتيال يتصدر مخاوف مستخدمي تطبيقات المدفوعات لدى المستهلكين في الإمارات. ويقدم تطبيق "جوفيرا" تجربة دفع سلسة وآمنة في دولة يبلغ معدل انتشار الإنترنت فيها 96%، في تصميم مخصص للمعاملات الرقمية.