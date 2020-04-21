غرفة دبي تستعرض توصيات حول تعزيز صحة وسلامة الموظفين

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلةً بمركز أخلاقيات الأعمال مؤخراً ورشة تدريبية إلكترونية حول صحة وسلامة الموظفين في الفترة الحالية التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونظم الورشة التدريبية الإلكترونية فريق عمل صحة ورفاهية الموظفين التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، وذلك بهدف التعرف على الاستراتيجيات الناجحة المختلفة والممارسات والإجراءات المتنوعة التي يمكن للشركات اعتمادها وتطبيقها للحفاظ على صحة وسلامة ورفاهية موظفيهم في فترة انتشار فيروس كوفيد 19.

وتحدث في الورشة التدريبية كل من ماهي محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات، خدمات الدعم في شركة دلسكو، وجيهان الصغير، رئيس الموارد البشرية في شركة "إتش بي الشرق الأوسط"، ومانيشا ميشرا، نائب المدير العام في مجموعة "ترانسورلد".

وتناول المتحدثون عدداً من التوصيات الهامة والأساسية للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين خلال هذه الأوقات الحرجة، وأبرزها قيام المسؤولين في الشركة بمخاطبة الموظفين باستمرار والتخفيف عليهم مما يساهم في خفض معدلات التوتر والقلق لديهم. كما شملت التوصيات مخاطبة الموظفين عبر الفيديوهات والرسائل الإيجابية، في حين يتوجب على مسؤولي الغرفة تقدير الموظفين الذي يمارسون دورهم في الصفوف الأمامية.

كما تناول المتحدثون أهمية التواصل اليومي بين المدراء وموظفيهم، واعتماد المرونة في العمل مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أبنائهم التعليمية عن بعد وتأدية المسائل الشخصية، في حين شملت التوصيات كذلك توفير نصائح صحية واحترازية تعزز وعي الموظفين وتساعدهم على الوقاية.

ونصح المتحدثون كذلك بالتعاون مع خبراء متخصصين في السلامة الصحية واللياقة البدنية والتغذية لإدخال برامج متخصصة للموظفين تشمل جلسات تدريبية وذهنية لتطوير مهاراتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. كما نصح المشاركون بتنظيم جلسات جماعية إلكترونية لتبادل الكتب وتوفير ملخصات عنها للمشاركين في هذه الحلقات القرائية.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي إلى أهمية هذه الورشة التدريبية الإلكترونية في تعزيز وعي الشركات بضرورة الاستثمار في صحة وسلامة موظفيهم وسط التحديات الحالية المرتبطة بانتشار وتأثير فيروس كوفيد 19، مؤكداً ان التوصيات التي استعرضها أصحاب الخبرة في الورشة تمثل دليلاً متكاملاً يمكن الاستفادة منه لتعزيز الأمل والسلامة لجميع الموظفين.

وأكد رتاب على الدور المهم الذي تلعبه شبكة غرفة دبي للاستدامة في مناقشة مواضيع الساعة، وكيفية مساعدة الموظفين على تخطي التحولات التي تحدث من حولهم وتؤثر عليهم، مؤكداً ان الشبكة تعتبر جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة من قبل غرفة دبي لدعم القطاع الخاص في اعتماد أفضل الخطط والاستراتيجيات المستدامة.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة، حيث ارتفع عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة إلى 64 شركة مع انضمام 17 شركة جديدة إلى الشبكة، وتأسيس 8 فرق عمل جديدة ضمن الشبكة في العام 2019.

وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.