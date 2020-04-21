"أوبر" توسع خدمات توصيل السلع والأغراض الشخصية

المصدر: نيويورك (أ ف ب)

كشفت منصة "اوبر" عن خطط لتوسيع خدمات تسليم سلع البقالة ومنتجات أخرى من المتاجر والمطاعم في إطار استجابتها لاجراءات العزل المرافقة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الشركة العملاقة في مجال سيارات الاجرة، أن الخدمة الجديدة "أوبر دايركت" ستركز على تسليم السلع المتاحة في متاجر البقالة والأكشاك في المناطق التي جعل التباعد الاجتماعي وعوائق أخرى من التبضع فيها عملية صعبة.

وقالت الشركة ومقرها في سان فرانسيكسو إنها رصدت في الشهر الأخير "محاولات الناس في العالم البحث عن طرق جديدة للحصول على حاجياتهم بسرعة في المنزل وشركات تسعى إلى توفير خدمة أفضل لزبائنها عن بعد. لذا وسعنا جهودنا في مجال التسليم لتتجاوز المواد لغذائية والبقالة".

وأوضحت الشركة "يمكن للمتبضعين أن يقوموا بطلبيات من متاجر محددة ويحصلوا على السلع المختارة في منازلهم من دون أي تماس".

ففي نيويورك تعمل خدمة "أوبر" الجديدة بالتعاون مع شركة "كابينت" الناشئة للبيع بالمفرق، لتوفير أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية وسلع.

وفي البرتغال تتعاون مع هيئة البريد لتسليم رزم، وفي أستراليا مع متاجر لبيع مستلزمات الحيوانات المنزلية.

وأكدت "اوبر" انها سلمت حتى الآن أدوية إلى نحو 25 ألف شخص في جنوب إفريقيا بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس والسلطات الصحية المحلية.

وتلقت شركة خدمات النقل بالاجرة ضربة قوية مع ملازمة الناس منازلهم بسبب جائحة كوفيد-19 إلا أنها راحت توسع خدمات مثل "أوبر إيتس" بالتعاون مع مطاعم.

وكشفت "أوبر" أيضا عن خدمة جديدة لتسليم الرزم الشخصية "اوبر كونيكت" تسمح للأفراد بإرسال أغراض شخصية للعائلة و الأصدقاء في المنطقة نفسها.

وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة باتت متاحة "في أكثر من 25 مدينة في أستراليا والمكسيك والولايات المتحدة".