بنك أبوظبي الأول و"اتصالات ديجيتال" يطلقان خدمة الفواتير الرقمية

المصدر: وام

أعلن بنك أبوظبي الأول دخوله في شراكة مع "اتصالات ديجيتال" لإطلاق خدمة الفواتير الرقمية التي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحصيل الرسوم وإصدار الفواتير دون أي تلامس.

وتتيح هذه الخدمة للأعمال التجارية؛ مثل متاجر البقالة والمطاعم وغيرها قبول الدفعات الإلكترونية وإصدار الفواتير دون أي تلامس أو تواصل بشري، وبأسلوب آمن وفعّال.

ومع اقتصار العديد من النشاطات التجارية على خدمات التوصيل إلى المنازل فقط؛ فإن الخدمة الجديدة تتيح مشاركة الفواتير الرقمية مع العملاء عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو عبر رسائل "واتس آب" قبل بدء عملية التوصيل.

وتساعد الخدمة الجديدة التواصل المباشر مع العملاء، إذ لم يعد هناك حاجة إلى "الدفع عند الاستلام" نظراً لاستلام الدفعات مقدماً وقبل البدء بعملية التوصيل، كما لا تحتاج الخدمة الجديدة إلى أي تكامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بصاحب العمل.

وفي سبيل توفير المزيد من الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من التعامل مع الظروف الراهنة؛ سيقوم بنك أبوظبي الأول بإلغاء رسوم إعداد وتثبيت الخدمة لجميع التجار وأصحاب الأعمال لغاية شهر يونيو 2020، كذلك سيقوم البنك بإلغاء الرسوم الشهرية بهدف توفير المزيد من الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال رامانا كومار، نائب أول ورئيس قسم المدفوعات في بنك أبوظبي الأول : تساهم خدمة الفواتير الرقمية في ضمان صحة وراحة التجار من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة وعملائهم.

وأضاف أن خدمة الفواتير الرقمية تتيح قبول الدفعات الإلكترونية بشكل سهل وسريع وآمن، وباعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية المزودة لخدمات الدفع الإلكترونية في المنطقة، يواصل بنك أبوظبي الأول استثماره في أفضل الحلول التي تمكن العملاء من التجار من قبول الدفعات والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

وتأتي الشراكة مع اتصالات ديجيتال في وقت هام للغاية تتطلع فيه الشركات والعملاء إلى الاستفادة من أفضل حلول الدفع الرقمية؛ إذ ستمنح هذه الشراكة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وعملائها الطمأنينة وراحة البال في الوقت الذي تواصل فيه شركة "اتصالات" دعم الشركات في ظل الأوضاع الحالية الصعبة.

وتوفر بوابة الدفع الرقمي من اتصالات ديجيتال خدمة سريعة ومريحة لتحصيل المدفوعات الإلكترونية لمختلف الأعمال التجارية.