إقبال كبير على عروض التجارة الإلكترونية من "الإمارات للشحن الجوي"

المصدر: دبي - البيان

شهدت "إيمريتس ديليفرز"، منصة تسليم التجارة الإلكترونية التي أطلقتها الإمارات للشحن الجوي، إقبالاً كبيراً من العملاء في دولة الإمارات خلال مارس وأبريل 2020.

وتستهدف "إيمريتس ديليفرز"، وهي منصة شحن سريعة وفعالة وموثوق بها من حيث التكلفة لتسليم التجارة الإلكترونية، تلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات الذين يتسوقون عبر الإنترنت بصورة منتظمة. وتتيح المنصة للعملاء التسوق من عدة منافذ تجزئة في الولايات المتحدة الأميركية وتجميع مشترياتهم وشحنها وتسليمها إلى منازلهم أو مكاتبهم في دولة الإمارات.



وشهدت "إيمريتس ديليفرز"، مع تزايد توجه العملاء إلى التسوق الإلكتروني وسط انتشار كوفيد-19، نمواً في معدلات العضوية والطلبات منذ مارس (آذار) 2020. كما شهدت منصة التجارة الإلكترونية ارتفاعاً بنسبة 20% على أساس شهري في معدل الشحنات التي تم تسليمها خلال الشهر الماضي، وتضمنت غالبية الشحنات الأدوية والمكملات الغذائية والألعاب والملابس والأدوات الرياضية.



وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: "إيمريتس ديليفرز منصة فريدة للتجارة الإلكترونية، ونحن ندعم بها عملاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال هذه الأوقات الحرجة عبر نقل شحناتهم القيمة من منافذ تجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية.. ويستمتع عملاؤنا بخدمة تخزين المشتريات مجاناً في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 30 يوماً وبأفضل العروض على مواقع التجزئة ما يتيح لهم تجميع شحناتهم والتوفير في تكلفة النقل بفضل الأسعار التنافسية التي نقدمها لهم من خلال إيمريتس ديليفرز".



وعلى الرغم من الظروف الحرجة، بما في ذلك تعليق جميع رحلات الركاب من دولة الإمارات، فإن الإمارات للشحن الجوي تواصل نقل شحنات "إيمريتس ديليفرز" بفضل خدماتها من الولايات المتحدة الأميركية، ما يتيح للعملاء في دولة الإمارات تسلم شحناتهم خلال 7 أيام. وتوفر المنصة خدمة توصيل للشحنات بدون تلامس في الدولة حفاظاً على سلامة عملائها وموظفيها.



ويحتاج العملاء الراغبون في استخدام منصة "إيمريتس ديليفرز" إلى تسجيل بياناتهم مرة واحدة مجاناً على الموقع الشبكي، ويحصل العملاء بعد ذلك على عنوان بريدي مجاني وخاص بهذا المنتج في الولايات المتحدة الأميركية.

ويعطي العملاء العنوان لمواقع التجارة الإلكترونية التي يستخدمونها للتسوق في الولايات المتحدة، حيث يمكنهم جمع وتخزين مشترياتهم مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. وخلال هذه المدة، يستطيع المتسوقون طلب تغليف مشترياتهم في شحنة واحدة، ونقلها إلى دبي مع الإمارات للشحن الجوي، وتسليمها لهم في الإمارات في أي وقت خلال 30 يوماً.

ويستفيد العملاء بفضل "إيمريتس ديليفرز"، من توفير الأموال مع تكاليف أقل لنقل مشترياتهم من منافذ التجزئة إلى عنوانهم المحدد في الولايات المتحدة الأميركية، كما يحصلون أيضاً على أسعار تنافسية لنقل مشترياتهم من الولايات المتحدة إلى دبي.