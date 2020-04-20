"الشعفار" تدعم صندوق التضامن المجتمعي بـ 5 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

ساهمت شركة "الشعفار للمقاولات العامة" بمبلغ 5 ملايين درهم، دعماً للجهود المبذولة من مختلف الجهات من أجل التصدي للتداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، تحقيقا لأهداف "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19" الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لتوحيد جهود المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية والخاصة، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية،

وتأتي مساندة شركة "الشعفار" للصندوق انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للشركة التي تتعدى المفهوم الربحي إلى التضامن مع المجتمع، والإسهام في إحداث تغيير إيجابي ضمن الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، حيث أكدت الشركة أن المسئولية المجتمعية واحدة من دعائم المجتمع، ووسيلة من وسائل تقدمه، وأن التغلب على الظرف المؤقت لن يتحقق دون شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المختلفة.

وأعربت شركة "الشعفار"، الرائدة والمتخصصة في قطاع البناء والتشييد بالدولة، عن بالغ تقديرها لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، التي أتاحت لمؤسسات القطاع الخاص المساهمة الفاعلة ضمن إطار مجتمعي يوحد الجهود، وبما يخدم المجتمع بكافة مكوناته في هذه الأوقات الاستثنائية التي تتطلب تضافر المساعي للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا التي وألقت بظلالها على العديد من القطاعات الحيوية حول العالم.

يذكر أن تأسيس دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لمبادرة "صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19" جاء في إطار التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم العمل الإنساني على مستوى الإمارة، من خلال شراكة فعالة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الخيرية، مع ضمان أن تمتاز المشروعات الإنسانية والخيرية التي تدعمها الدائرة وتشارك بتنفيذها بالاستدامة.