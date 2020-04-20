"الاتحاد" تقدم شهراً مجانياً على تأمين السيارت

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الاتحاد للتأمين، إحدى الشركات المتخصصة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة للأفراد والشركات بالمنطقة، عن أنها ستقدم شهراً مجانياً على تأمين السيارت لعملائها من الأفراد مع تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم، أن العرض يسري حتى نهاية يونيو المقبل على جميع وثائق تأمين السيارات الصادرة للعملاء الحاليين أو الجدد من الافراد.

وقال عبدالمطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين، إن التزام سكان دولة الإمارات باللوائح والقوانين والبقاء في المنزل قلل من تحركاتهم مما أثر على عدد المطالبات التي سجلتها الشركة خلال هذه الفترة، لافتاً إلى إلى أن هذا التخفيض المؤقت في التكاليف مكن الشركة من دعم عملائها وتخفيف أعبائهم المالية في تلك الأوقات التي يسودها عدم اليقين من التداعيات الاقتصادية.

وأضاف الجعيدي أنه يمكن للعملاء من خلال قنوات الشركة الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، اتباع عدد من الخطوات السهلة لإصدار وثيقة تأمين من منازلهم، كما يمكنهم التواصل مع الشركة وإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني للحصول على وثيقة إلكترونية.

وأوضح أن الاتحاد للتأمين تقدم إجراءات مطالبات دون تلامس عبر نظامها المبتكر لإدارة المطالبات الذي يمكن جميع الاطراف المعنية من التواصل عبر النظام، مبينا أنه يمكن للعملاء تقديم المطالبة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وتتبعها وكذلك يقوم النظام بإرسال تحديثات للعميل عن حالة اصلاح السيارة.