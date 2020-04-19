"جمارك أبوظبي" تطلق منصة لتدريب الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إطلاق منصة «تدريب" الرقمية لإدارة التدريب والتعلم الذكي عن بعد عبر الجلسات الافتراضية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في إطار جهود حكومة إمارة ابوظبي الرامية إلى توظيف الحلول الرقمية في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.

وجاء إطلاق منصة"تدريب" في إطار عملية التحول الرقمي في جمارك أبوظبي من خلال توفير خدمات تدريبية تسهم في تطوير مهارات موظفي الإدارة عن بعد باستخدام الحاسوب الشخصي و الهاتف المحمول في اي وقت ممكن وذلك عبر باقة من الدورات التفاعلية التي تستهدف تعزيز ورفع كفاءة الموظفين الأساسية فنيا ومهنيا.

وقال راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن إطلاق المنصة الرقمية للتدريب " تدريب" يأتي تماشيا مع مبادرة الشهر الرقمي بهدف توفير حلول تدريبة مبتكرة لتطوير قدرات ومهارات الموظفين والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الجمارك على مستوى العالم بما يحقق كفاءة الاداء عبر خطط تدريبية متطورة تلبي الاحتياجات الفعلية للموظف وتتبع أحدث الأساليب وبما ينعكس إيجابًا على أداء القطاعات المختلفة.

وذكر المنصوري أن "تدريب" منصة رقمية متطورة تخدم موظفي جمارك أبوظبي وتنمي مهاراتهم التخصصية وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية عامة وتخصصية مبتكرة تراعي احتياجاتهم وتعزز قدراتهم وتمكنهم من مواكبة تطور المجال الجمركي على مستوى العالم.

وأضاف المنصوري أن إطلاق منصة "تدريب" جاء تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتعزيز مهارات وقدرات موظفي جمارك أبوظبي وضمان التعلم المستمر وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم باستثمار التكنولوجيا الحديثة بما يضمن حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

وفي السياق ذاته -وقعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي اتفاقية تعاون مع منظمة الجمارك العالمية بهدف تحميل محتواها التدريبي الالكتروني" CLIKC " على منصة " تدريب" الرقمية وذلك لضمان حصول موظفي الإدارة على أعلى مستويات التدريب العالمية في المجال الجمركي.

ومن جانبه قال سالم مبارك المزروعي رئيس قسم التدريب وإدارة الاداء في جمارك أبوظبي، إن إطلاق المنصة الرقمية "تدريب" يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي من شأنها المساهمة في تقديم أرقى الخدمات التدريبية الرقمية والمتنوعة للموظفين بما يحافظ على سلامتهم وصحتهم.

وأضاف المزروعي أن منصة "تدريب" الرقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء سلم التعلم والتدريب الخاص بالموظفين إضافة إلى قدرتها على التواصل مع الموظفين عن بعد عن طريق خاصية الجلسة الافتراضية التي تسمح للمدرب بالاتصال بالموظفين وتوجيههم وتدريبهم عن بعد.