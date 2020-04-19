"الاتحاد للطيران" توفّر 15 ألف وجبة طعام يومياً للمتأثرين بأزمة كورونا

المصدر: أبوظبي – البيان

يعمل قسم التموين في شركة الاتحاد لخدمات المطار، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، بتكليف من قبل عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات العمل والمراكز الاجتماعية، بإعداد وتوزيع وجبات الطعام للأفراد المتأثرين بتفشي وباء كورونا (كوفيد-19).

وجاء اختيار المرفق لدعم هذه المبادرات نظرًا للمعايير الصارمة التي يتبعها في مناولة الأطعمة والمواد الغذائية.

ومنذ بداية الجائحة، قام قسم التموين بإعداد وتوزيع ما يصل إلى أكثر من 15 ألف وجبة يوميًا للأشخاص الذين خضعوا للعزل الذاتي أو الحجر الصحي ولخط الدفاع الأول من الكوادر الطبية وفرق الجهود الإنسانية وغيرها من مؤسسات العمل على امتداد العاصمة.

ويضمن قسم التموين، الذي يُعد أحد مرافق الأغذية الوحيدة الحاصل على شهادة إيزو 17025 في دولة الإمارات من قبل نظام الاعتماد الوطني (ENAS)، إعداد الأطعمة وفق أعلى معايير الصحة والنظافة من خلال الفحص المختبري للمواد الغذائية والماء والأيدي والأسطح.

وقال أندرو كاينز، المدير العام للاتحاد لخدمات المطار، قسم التموين: "من خلال الإمكانيات العالية للفحص المختبري الداخلي للمواد الغذائية نتمكّن من الإشراف المباشر على كفاءة معايير السلامة المتبعة في مواجهة كوفيد-19. لقد قمنا بزيادة عمليات المسح الميكروبيولوجي للأسطح والأيدي للتأكد من تعقيمها وغسلها جيدًا، حيث تُعد مؤشرًا مباشرًا لقدرة الفيروس على البقاء."

كما يقوم القسم بتوفير مستلزمات الراحة الضرورية لموظفي الاتحاد الموجودين في العزل الذاتي المؤقت في مدينة مصدر، ليتمكنوا من العمل على رحلات شحن البضائع الضرورية ورحلات الإجلاء. ويشمل ذلك موظفو تحميل البضائع ومندوبو الشحن والطيارون وطواقم الضيافة الجوية، إضافة لما سبق، يتم توفير وتوصيل الوجبات مجانًا لمن يحتاجها من طواقم الاتحاد المقيمين في السكن المخصص من قبل الشركة.