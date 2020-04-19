"مواصفات" تعيد تشكيل مجلس للشباب يدعم صناعة الأمل ويحفز المتميزين

المصدر: دبي - البيان

اعتمد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إعادة تشكيل مجلس شباب الهيئة 2020-2021، والذي يضم 11 كفاءة شابة من موظفي وموظفات الهيئة الشباب يمثلون مختلف القطاعات الهندسية والإدارية.

وتركز استراتيجية "مواصفات" على سبعة محاور، تتضمن دعم وتشجيع المبادرات الشبابية، وإلهام الشباب لصناعة الأمل للآخرين، وتسليط الضوء على المتميزين من الشباب، واستخدام طرق ووسائل مبتكرة لعرض القيم الإماراتية، ودعم مبادرات الأجندة الوطنية للشباب، وإشراك الشباب في المهمات الرسمية والمحافل الدولية، والشراكة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وثمن المعيني، جهود أعضاء مجلس الشباب في الهيئة، مرحباً بالأعضاء الذين تم اختيارهم بخطوات تتسم بالشفافية والموضوعية، وتمنى سعادته للمجلس التوفيق في مهامهم الجديدة، مشيراً سعادته إلى أن الهيئة تعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خصوصاً في ما يتعلق بدعم وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير، ونعول على مجلس الشباب في الهيئة بأن يكون بمثابة منصة فاعلة وعنصر تفاعل مع فئة الشباب.

وقال إن الهيئة تستثمر حسب استراتيجيتها في الطاقات الشابة، فشباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يسهم المجلس في بناء حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار في الدولة ، وإعطائهم فرصاً استثنائية لقيادة مسيرة المستقبل والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.

من جهتها، ونيابة عن مجلس شباب الهيئة، أكدت المهندسة هنا محمد الكوخردي، رئيس قسم التقيم الفني، ورئيس "مجلس شباب مواصفات"، أنه شرف لنا بأنه تم اختيارنا لتمثيل صوت الشباب في هذا القطاع المهم، وهو قطاع المواصفات والبنية التحتية للجودة، وإن قيادة الهيئة توفر جميع الإمكانات للشباب لتمكينهم وإشراكهم في مختلف القطاعات، كما تحرص على تعزيز التواصل البناء مع الشباب من موظفي وموظفات الهيئة للاستماع إلى إبداعات وأفكار الشباب، وسنعمل جاهدين على تحقيق الأهداف الموضوعة للمجلس، وتنفيذ أنشطة ومبادرات الهيئة في هذا الإطار.

وأضافت: وسيعمل المجلس على توفير منصات حوارية مختلفة تجمع بين القادة والشباب في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئات التقييس الدولية والإقليمية للعمل على نقل المعرفة وبناء قدرات الوطنية الشبابية للارتقاء بقطاع المواصفات القائمة على الابتكار والمعرفة وتحقيق التميز والريادة عالمياً.

وأوضحت أنه سيتم العمل على عدة مشاريع وطنية بهدف بناء القدرات الوطنية الفنية في مجال التقييس ورفع تنافسية المصانع الوطنية عالمياً بالتعاون مع المؤسسة الإتحادية للشباب، ومراكز الشباب، ومجالس الشباب الحكومية والخاصة في الدولة.