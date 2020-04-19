"شعاع" تقدم مشورة مجانية وقروضاً معفية للشركات الصغيرة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن تقديم المشورة المالية الخالية من الرسوم، ومنح قروض معفية من الفوائد للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والعاملة في القطاع التكنولوجي، والمتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الشركة في بيان عبر حسابها الرسمي على "توتير"، أن تلك المبادرات تأتي إيماناً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزء أساس من الاقتصاد الوطني والمجتمع، وفي مسعي منها لرد الجميل للمجتمع وتأكيداً على التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي في الإمارات.

و"شعاع كابيتال" المدرجة في سوق دبي المالي هي منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، حيث يصل حجم الأصول تحت إدارتها إلى قرابة 14 مليار دولار أميركي، وتتوزع مكاتبها على عدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى المملكة المتحدة.

وتنشط "شعاع" حالياً عبر كل من وحدتي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتعمل الشركة حالياً بصفة شركة مالية استثمارية حاصلة على ترخيص من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.