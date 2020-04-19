إغلاق البريستول أحد رموز بيروت على مدى 7 عقود

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلق فندق البريستول العريق في بيروت أبوابه، بعد نحو سبعة عقود من افتتاحه، في خطوة تكشف على مدى الانهيار الاقتصادي الحاد في البلاد، والذي فاقمته إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد.

شكل الفندق ذو النجوم الخمس، الذي تأسّس العام 1951، شاهداً على عدة حقب من تاريخ لبنان، واستضاف شخصيات سياسية ونجوماً من أنحاء العالم في سنوات الازدهار التي عرفها لبنان قبل الحرب الأهلية (1975-1990)، وبقيت أبوابه مشرعة خلال الحرب، وبعدها خلال سنوات الألفين التي شهدت اغتيالات وأزمات متتالية وحربا مع إسرائيل، حين كان يستضيف صحافيين أجانب.

واشتهر البريستول أيضا بمطعمه الفاخر وصحنه اليومي ومحل الحلوى والشوكولا الذي كان يقصده كثيرون، واحتضن الفندق في عامي 2004 و2005 اجتماعات دورية لأركان المعارضة، آنذاك، والذين أطلقوا على تجمعهم اسم "لقاء البريستول" تيمنا باسم الفندق، وكان ذلك أول تجمع كبير مناهض للوجود السوري في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية، وشكل نواة "قوى 14 آذار" التي نشأت بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ولعبت دورا أساسيا في قيادة الشارع المنتفض لإخراج الجيش السوري من لبنان، الانسحاب الذي حصل في أبريل 2005.

ومنذ تأسيسه، أقفل فندق البريستول، مرة واحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2013 و2015 خلال أعمال إعادة تأهيل كلفت ملايين الدولارات، وفق مدير الفندق اللبناني الفرنسي جوزف كوبات، الذي قال، أيضا، "منذ شهر أكتوبر ومع كورونا حالياً، وعلى وقع المشاكل المالية التي نشهدها في البلد، انخفض معدل الإشغال إلى مستوى متدن جداً"، وأضاف أنه بعد تريّث لستة أشهر، "قررت الشركة المالكة إغلاق الفندق في انتظار أيام أفضل، وفي الوقت الراهن هذا الإغلاق دائم"، بعدما "بات الوضع الاقتصادي لا يُحتمل".

وقالت المديرة المساعدة التنفيذية في الفندق باسكال سلوان لفرانس برس "إنه اغلاق كامل لأسطورة البريستول"، موضحة أن مستحقات الموظفين ستُدفع الأسبوع المقبل.

وعلّقت فنادق فخمة عدة عملها مؤخراً في لبنان مع تراجع نسبة الإشغال إلى الصفر، نتيجة تراجع الحركة السياحية منذ نهاية الصيف، على وقع انهيار اقتصادي غير مسبوق، ومن ثم إقفال مطار بيروت قبل شهر في إطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفق "مونت كارلو الدولية".