"ترانسفيروايز" تُطلق خدمة تحويل أموال إلكترونية بالكامل في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت ترانسفيروايز اليوم عن إطلاق خدمة تحويل الأموال السريعة ومنخفضة التكلفة في دولة الإمارات، ليتمكّن الأفراد من تحويل الأموال بالدرهم الإماراتي بمتوسط أسعار صرف السوق الحقيقية من خلال منصة الشركة، علمًا أن شركة ترانسفيروايز نقود المحدودة تخضع للوائح التنظيمية لسلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي المالي العالمي.

تُعد شركة ترانسفيروايز شركة تقنية عالمية تعمل على تأسيس طريقة جديدة لتحويل الأموال إلى جميع أنحاء العالم من خلال إجراءات إلكترونية بالكامل، بما يشمل إتمام إجراءات إنشاء الحساب والتحقق منه.

وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي و الشريك المؤسس للشركة كريستو كارمان: "تعتبر الإمارات واحدة من أهم أسواق تحويل الأموال في العالم، ويسعدنا أن نكون أول من يقدم خدمة تحويل أموال رقمية بالكامل في الدولة. ويُعد تمكننا من تقديم خدمتنا بهذه السرعة إلى السوق دليلًا يشهد على طبيعة الرؤية الاستباقية لسلطة تنظيم الخدمات المالية من خلال تشجيعها للتنافسية. فكلما ازدادت التنافسية، ازدادت الخيارات المتاحة للسكان والعاملين في دولة الإمارات".

وأضاف قائلاً: "ينبغي أن يكون تحويل الأموال إلى الخارج أمرًا يسيرًا، كما هو الحال تمامًا في إرسال رسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، ما نزال نشهد اعتماد العديد من الناس على الخدمات التقليدية المكلفة والبطيئة. يستطيع الأفراد اليوم إرسال الأموال إلى ما يزيد على 80 دولة دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم ووفق متوسط سعر الصرف الحقيقي في الأسواق".

يذكر أن الشركة مُنحت ترخيصًا بصفتها مزود خدمات تحويل أموال، وفتحت مكتبًا لها في سوق أبوظبي العالمي ليكون مركزًا تنطلق منه لتوسعة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.