"اشتري الآن وكل لاحقاً".. مبادرة لدعم مطاعم دبي

المصدر: دبي- سيد صالح

أطلق تطبيق "إيت آب" لتوصيل الوجبات من المطاعم إلى المنازل مبادرة جديدة لدعم المطاعم في كلٍ من دبي والبحرين في مواجهة التأثير الاقتصادي السلبي الناجم عن جائحة "كورونا"، وكذلك لتشجيع عملاء هذه المطاعم على المساهمة في دعمها.

وبحسب تقارير صحفية، فقد اختارت إدارة التطبيق للمبادرة الجديدة اسم "اشتري الآن، وكل لاحقاً". وتعتمد فكرة المبادرة ببساطة على بيع قسائم هدية لعملاء مطاعم ومنافذ محددة لتقديم الوجبات في كل من دبي والبحرين، وهما مركز نشاط التطبيق. وتتيح كل قسيمة للعميل تخفيضاً في سعر الوجبة بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 40%، على أن يستفيد منها العميل عند إعادة فتح المطعم للخدمة الداخلية مجدداً، بعد انحسار الأزمة الناجمة عن "كورونا".

ويمكن للمطاعم الراغبة بالاستفادة من هذه المبادرة التسجيل فيها عبر الموقع الشبكي الخاص بالتطبيق.

يُذكَر أن تطبيق "إيت آب" قد بدأ نشاطه في البحرين في عام 2013، ثم توسع إلى دبي، ويعد حالياً من أبرز منصات توصيل الوجبات من المطاعم إلى المنازل حسب الطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وبدأت منصات توصيل الوجبات في المنطقة خلال الفترة تعمد إلى ابتكار مبادرات من شأنها دعم المطاعم في مواجهة تأثير "كورونا" وإشراك العملاء في دعم مطاعمهم المفضلة، فعلى سبيل المثال، ابتكر تطبيق "تايم أوت" في دبي وأبوظبي مبادرة "تاب"، والتي تعتمد على بيع فواتير في مطاعم محددة للعملاء، على أن يسترد العميل قيمة الفاتورة خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

يُذكَر أن صناعة المطاعم حول العالم من أشد الصناعات تضرراً بالتداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا" في ظل توقف المطاعم في مختلف أنحاء العالم عن تقديم الخدمات الداخلية لروادها، واقتصارها على خدمات الوجبات الخارجية والتوصيل إلى المنازل، وذلك خوفاً من انتشار العدوى بالجائحة.

واضطرت العديد من المطاعم حيال هذا الوضع إلى تقليص عمالتها وتسريح أعداد كبيرة منهم، فيما باتت مطاعم أخرى على وشك الإغلاق التام.