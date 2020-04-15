"إيتنا" تقدم خصماً بوثائق التأمين للشركات الصغيرة لمواجهة "كورونا"

المصدر: دبي - البيان

أطلقت إيتنا انترناشونال الشركة المتخصصة في خدمات التأمين الصحي، اليوم مبادرة جديدة للتغطية التأمينية للمجموعات في الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملائها بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، الذين يقومون بتجديد وثائق التأمين الصحي للموظفين في الفترة من 1 مايو إلى 1 يوليو 2020، وتتضمن المبادرة الحصول على شهر واحد مجاني للتغطية التأمينية الصحية للمجموعات، وذلك في خطوة لدعم احتياجات الشركات في ظل تأثير أزمة الوباء العالمي على الأعمال.

ويشمل أيضاً الخصم كافة العملاء الجدد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة للتغطية التأمينية، وتطبق الاستفادة من شهر واحد مجاني للتغطية التأمينية للشركات من عملاء إيتنا انترناشونال الجدد خلال هذه الفترة أو قبل يوم 1 يوليو المقبل، علاوة على ذلك، سوف تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من العملاء الجدد للتأمين الصحي للمجموعات من خيارات دفع أكثر مرونة.

كما عزَزت الشركة خدمات الرعاية الصحية عن بُعد (الرعاية الصحية الافتراضية) لعملائها، من خلال إضافة المزيد من الاستشارات الصحية والنفسية لتمكين العملاء من الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال أزمة وباء كوفيد-19 العالمي.

وأكد ديفيد هيلي، الرئيس التنفيذي - أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة إيتنا انترناشونال، أن هذه المبادرة الجديدة تعكس التزام الشركة بدعم عملائها الحاليين والجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سنواصل العمل على توفير الخطط الفعالة التي تساعد عملائنا من الأفراد والشركات على تجاوز هذه الأزمة العالمية.