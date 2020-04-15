توقعات بزيادة النفايات السكنية خلال فترة الحجر المنزلي

المصدر: البيان الإلكتروني

بينما يركز العالم على التباعد الاجتماعي والبقاء داخل المنزل للحفاظ على الصحة والتصدي للفيروس التاجي الجديد (كوفيد-19) تؤدي تلك الخطوات الاحترازية إلى زيادة كمية النفايات المنزلية التي من المتوقع زيادتها بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وأدي الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني وما ينتج عنه من مشاكل في التخلص من صناديق الكرتون الكبيرة، وأعمال التنظيف المنزلية المستمرة، بالإضافة إلى نفايات الطعام مثل الملاعق والصحون البلاستيكية، والعديد من الأسباب الأخرى، إلى زيادة مستويات النفايات السكنية، هذا بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية مثل الأقنعة والقفازات والمناديل المعقمة.

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 ، يشجع "جرانديوس"، السوبر ماركت الصديق للبيئة، سكان الإمارات وجميع المجتمعات المحلية على تبني أسلوب حياة مستدام خلال فترة الأزمة هذه. لتعزيز هذه الثقافة، تشارك سلسلة المتاجر المعاصرة سكان الدولة مجموعة من الطرق لتقليل النفايات المنزلية والأساليب المناسبة لإعادة التدوير. كما يركز "جرانديوس" على أهمية الاستهلاك الواعي لتجنب زيادة كمية النفايات في المنزل.

في حين تتخذ حكومة الدولة تدابير صارمة ومبتكرة لتحقيق الرؤية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم "جرانديوس" العديد من الطرق الفعالة لإدارة النفايات المنزلية وتتوفر تلك الطرق عبر القنوات الرقمية.

ومنذ إطلاقه، ركز سوبر ماركت "جرانيدوس" على تمكين المستهلكين من شراء منتجات عالية الجودة مع الالتزام بمسؤولية الحفاظ على البيئة. يوجه السوبر ماركت الصديق للبيئة العملاء إلى إحضار أكياس التسوق الخاصة بهم القابلة لإعادة الاستخدام أو اختيار الأكياس الورقية المتاحة في شباك الدفع. تشمل الممارسات الأخرى وضع أدوات التقطيع غير البلاستيكية، واستخدام الأوعية الزجاجية لإعادة التعبئة بالاضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى من قبل "جرانديوس". تسهل العلامة التجارية على العملاء إعادة استخدام عبوات المنتج، مما يوفر كميات كبيرة من نفايات التعبئة والتغليف والبلاستيك غير الضرورية.