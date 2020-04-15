"نافكو" تدعم صندوق التضامن المجتمعي بمليون درهم

المصدر: دبي - البيان

قدمت شركة نافكو مبلغ مليون درهم لدعم لصندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك لإنجاح الجهود المبذولة للحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المُستجد ضمن أحد أكبر التحديات التي تشهدها البشرية في تاريخها الحديث.

وتعكس مساهمة "نافكو" في دعم الصندوق حرص الشركة على مساندة كافة الخطوات الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس وتعزيز الإجراءات الاحترازية، علاوة على رفع قدرة الصندوق على الوصول إلى أكبر أثر ممكن للمساعدات الإنسانية الداعمة للاحتياجات الطارئة خلال هذه الفترة، محققة بذلك مثالا يحتذى به في الالتزام بالعمل الإنساني والخيري، فضلا عن إسهامها الاقتصادي من ناحية دعم الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة والأفراد الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة المؤقتة الراهنة.

وأكدت نافكو أن دعم الشركة للصندوق يأتي من باب المسؤولية المجتمعية في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود للتصدي لتبعات الوباء الذي اجتاح العالم مخلفاً تأثيرات عميقة، فيما تعد مشاركة القطاع الخاص في الوقوف في وجه هذا الوباء واجباً إنسانياً لا يمكن إغفاله.



وقد أثنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على التجاوب الكبير الذي تم رصده من قبل القطاع الخاص، وعلى التكاتف المجتمعي بين القطاعين العام الخاص في دعم مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد – 19.