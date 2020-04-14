"نخيل" تنتهي من برنامج التعقيم لـ 647 مبنى سكنياً في دبي

المصدر: دبي – البيان

أكدت شركة "نخيل" للتطوير العقاري انتهاءها من برنامج التعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية لجميع المباني السكنية في محفظتها بدبي البالغ عددها 647 مبنى والذي امتد لمدة أسبوعين، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لضمان المحافظة على أعلى مستويات الصحة العامة.

وتم تعقيم وتطهير أكثر من 6 آلاف ممر، و3 آلاف ردهة ومنطقة لخدمات الكونسيرج، و850 مصعد، وذلك باستخدام مواد وأدوات معتمدة من بلدية دبي.

وغطى برنامج التعقيم المناطق المشتركة في جميع المباني السكنية التي تديرها "نخيل ستراتا" وكذلك المباني التابعة لقسم "نخيل للتأجير السكني" في "نخلة جميرا"، و"ديسكفري جاردنز"، و"ذا جاردنز" (الحدائق)، و"مرتفعات جميرا" (جميرا هايتس)، و"مساكن الفرجان" و"بدره"، و"المدينة العالمية" (انترناشيونال سيتي).

كما تستمر "نخيل" بتطهير نقاط الاتصال والمصاعد كل ساعتين في جميع مبانيها السكنية.