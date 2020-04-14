"إمباور" تطور تقنيات في الإنتاج ومحطات التبريد

المصدر: دبي - البيان

أحرزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، نجاحات مرموقة على صعيد الذكاء الاصطناعي، واستثمرت المؤسسة مبكرا في تطوير بنية تحتية تقنية أهلتها مؤخرا لتحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة على صعيد عمليات الإنتاج والعمل عن بعد الى جانب خدمات المتعاملين، انطلاقا من قناعتها ورؤيتها الاستباقية في كيفية التعامل مع التحديات التي يفرضها المستقبل والتي لا مكان فيها لمن يتلكأ في المواكبة ويتأخر في تطوير ادواته للارتقاء بحجم الاداء والإنتاجية وجودتهما.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: استلهاماً للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية، تواصل إمباور جهودها لدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، مدفوعة بقدرة عالية على التكيّف مع المتغيرات العالمية واستشراف المستقبل وتسخير الطاقات والإمكانيات لتحقيق الرفاهية والسعادة. وتعتمد الإمارة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة، وهو ما تساهم في تحقيقه المؤسسة بقوة.

وأضاف بن شعفار: "نحن ملتزمون بالبحث والتطوير في كل ما يتصل بعمليات تبريد المناطق؛ ولا ندخر جهدا او وقتا في توظيف الابتكارات المعاصرة بغية المساهمة الفاعلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، فضلا عن مواصلة تقديم خدمات بجودة مرموقة للمتعاملين من السكان او المطورين وملاّك المنشآت"

ونالت جهود فرق العمل على صعيد الابتكار تقديرا محليا وعالميا وحصدت مؤخرا جوائز عالمية تقديرا لـ "إمباور" في تبنيها تكنولوجيا متقدمة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي في عملياتها.



مركز التحكم والسيطرة

تبنت إمباور تقنية جديدة تعزز من كفاءة مركز التحكم والسيطرة حيث تم دمج التقنية الجديدة "بيئة العمل الموازية" مع نظام مركز التحكم والسيطرة الخاص بمحطات تبريد المناطق، والتي توفر تقنية جديدة، ومراقبة ذكية وشاملة لجميع عمليات محطات التبريد في دبي؛ حيث تعمل بيئة العمل الموازية (PWE)، كنسخة احتياطية مستقلة تماما لمركز التحكم والسيطرة (CCC) والتي تضمن توفير خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة، بالإضافة إلى مراقبة دقيقة عن بعد لجميع العمليات في محطات تبريد المناطق المختلفة.

ويتمتع مركز التحكم والسيطرة بقدرته على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة والمبردات والمحولات الحرارية وإمدادات المياه وبأبراج التبريد وغيرها، باستخدام نظام سكادا المتقدم. كما يقوم المركز بعمليات التحكم بالحاسبات الذكية وذلك يتضمن قياس درجة الحرارة في الوحدات السكنية والتجارية بشكل دقيق، وصيانة أجهزة القياس، والتحقق من أجهزة الإستشعار الحرارية. حيث يعمل المركز من خلال شبكة ذكية ذات كفاءة عالية تساعده على الاستجابة الدقيقة والسريعة لأي طارئ يقع في عمليات محطات التبريد.

تخزين الطاقة والتنبؤ بالطقس

كما نجحت المؤسسة في تطويرها نظاما جديدا يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية (TES) ووضعها خططا للمضي قدما في تطبيقه في كل محطات تبريد المناطق التابعة لها في دبي، عشية نجاح تطبيقه بمحطة تبريد المناطق المتواجدة في منطقة الخليج التجاري، من المتوقع أن يساهم في توفير كم هائل من الطاقة الكهربائية.

كما تستخدم المؤسسة تقنية المياه المعالجة TSE في العمليات التشغيلية للمحطة، والتي تساهم في تقليل استهلاك المياه العذبة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تستخدم المؤسسة تطبيقات الذكاء الصناعي وتحليل بيانات تنبؤات الأحوال الجوية،

محطات ذاتية التشغيل

سجلت المؤسسة إنجازا غير مسبوق على مستوى العالم بتطويرها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم بمنطقة قرية جميرا بدبي وتخدم 52 مبنى بطاقة 38,000 طن تبريد. وسيجري مد 30 مبنى جديد، ليرتفع العدد إلى 82 مبنى بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 49,000 طن تبريد بنهاية عام 2020. وتعد المحطة الأولى في خطة عمل طموحة لتحويل جميع محطات إمباور الى النظام ذاتي التشغيل، وذلك في جداول زمنية محددة سلفا.

خدمات ذكية المتعاملين

نجحت المؤسسة في تطوير خدمات ذكية للمتعاملين ووفرت حلولا ذكية لتسهيل انجاز المعاملات عبر موقعها الالكتروني ومنصات الشركاء على صعيد السداد، ومكنتهم من الحصول على الفاتورة النهائية واختيار طريقة استرداد التأمين والاطلاع على فواتير الاستهلاك ومراجعتها وسداد قيمتها والحصول على إيصالات السداد وتقديم الطلبات وتحديث البيانات بطرق سهلة وبيئة آمنة من دون الحاجة الى مراجعة مراكز الخدمة والتي جرى اغلاقها مؤخرا تنفيذ للتعليمات الحكومية.

وتعمل فرق عمل المؤسسة في الوقت الراهن عن بعد تنفيذا للتوجيهات الحكومية لكنها في الوقت ذاته تتواصل مع المتعاملين لإنجاز معاملتهم عبر خدماتها الذكية.

حلول شاملة

كما ابتكرت المؤسسة مشروع "الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء الاصطناعي AIMS 360" " ونظام التحكم الأمثل في تدفق الطاقة لمحطات المبدلات الحرارية باستخدام العمليات الإحصائية الذكية" اللذين فازا بجائزتي الابتكار الفخرية بالدورة الـ 109 للمؤتمر والمعرض السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق.