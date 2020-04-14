"عُمان للتأمين" تُعجِّل بسداد 100 مليون درهم لمزوّدي الخدمات الطبية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة عُمان للتأمين، عن عزمها تعجيل سداد دفعات المطالبات نظراً لتزايد الضغوط المالية على المستشفيات في جميع أنحاء المنطقة، حيث قامت الشركة في الأسبوع الأول أبريل 2020 بضخ مبالغ تتجاوز 100 مليون درهم إلى الأسواق بصفة عاجلة.

واتخذت الشركة عدة خطوات لتعجيل إنهاء إجراءات سداد المبالغ المالية وتسديدها على فترات متقاربة، بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية الطبيعية.

وفي هذا الصدد، قال جان لوي لوران جوسي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين: "نعلن مساندتنا وتضامننا مع شركائنا الذين يتصدرون الصفوف الأولى في المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في ظل هذه الظروف غير المسبوقة. وعلى الرغم من الضغوط الملحوظة التي تتعرض إليها عُمان للتأمين جراء هذه المرحلة، إلا أن وضعنا المالي لا يزال ثابتًا، كما قرّرنا مواصلة سداد هذه المبالغ المالية بشكل عاجل طالما أن الوضع يتطلب ذلك."

وفي ظل تواجد مزوّدي الخدمات الطبية والمهنيين في القطاع الطبي في خط المواجهة في معركة التصدي ضد فيروس كورونا، تتجه جميع الأنظار صوب شركات التأمين للتعجيل بسداد المبالغ المالية الخاصة بالمطالبات وتقديم طوق النجاة لمزودي خدمات الرعاية الصحية، حيث تمثل المبالغ المُسددة من قبل شركات التأمين ما بين 80 و90% من التدفقات النقدية المقدمة إلى مزودي الخدمات الطبية على مستوى الإمارات.