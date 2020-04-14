متجر "بيو بوكس" يقدم خصماً 20% لـ "خط الدفاع الأول" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن "بيوبوكس"، متجر البقالة الصحي عبر الإنترنت، عن إطلاق مبادرة لجميع العاملين في خط الدفاع الأول في دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من خلال منحهم خصم 20٪ على جميع طلبات البقالة من المتجر الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة توصيل مجاني مضمون في اليوم التالي.

ويقدم المتجر الخصم الخاص من خلال عرض "ريل لايف هيروز"، تقديراً لجهود خط الدفاع الأول في الإمارات، وعرفاناً لهم على جهودهم الجبارة التي يقومون بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويشمل عرض "ريل لايف هيروز" جميع أفراد خط الدفاع الأول الذين يساهمون في الحفاظ على أمان وسلامة وصحة دولة الإمارات، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية والشرطة ورجال الإطفاء وغيرهم من الأبطال.

وللحصول على الخصم، يجب على الأبطال تحميل بطاقتهم المهنية على موقع المتجر، علاوة على ذلك، فإن خصم الـ20٪ ليس خصمًا لمرة واحدة، ولكنه مستمر طوال فترة الصراع ضد "كورونا" وسيتم تطبيقه تلقائيًا على كل طلب.

وقال محمود الخُجا، الشريك المؤسس، إن "متجر بيوبوكس يساعد في حماية المجتمع من خلال تقليل الرحلات إلى السوبر ماركت، في حين أن على الجميع الاستفادة منه، ونقوم بهذه الحملة لدعم أبطال خط دفاعنا الأول وعائلاتهم الذين يعملون بلا كلل أثناء الوباء ويخاطرون للحفاظ على سلامتنا. إنه أقل ما يمكننا فعله".

ومن جهته قال أليكس صفير، الشريك المؤسس: "إن إحدى القيم الأساسية لشركة بيوبوكس هي سلامة الغذاء، وتؤكد مثل هذه الأوقات على أهمية هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى. نريد أن نظهر تقديرنا العميق لأبطال خط دفاعنا الأول في الإمارات والذين يعملون بجهد لا مثيل له من خلال توفير إمكانية الوصول إلى خيارات غذائية لذيذة وعالية الجودة التي تساهم في المحافظة على صحتهم وسعادتهم الدائمة".

تأسس متجر "بيوبوكس" الالكتروني في دبي في عام 2018، وهو متجر بقالة صحي عبر الإنترنت يهدف إلى تغيير طريقة التسوق وتناول الطعام لسكان الإمارات، وتوجيهه نحو أسلوب حياة أكثر صحة.