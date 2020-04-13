"إتش إس بي سي" يخصص 1.8 مليون درهم لمساعدة المحتاجين في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

أكدت مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية العالمية، أنها ستخصص أكثر من نصف مليون دولار (1.83 مليون درهم) من صندوقها الخيري العالمي البالغ قيمته 25 مليون دولار والذي يحمل اسم صندوق "إتش إس بي سي كوفيد 19 الخيري العالمي" لتقديم الدعم والمساعدة لآلاف المحتاجين في الامارات المتأثرين بتبعات فيروس كورونا المستجد.

وسيستفيد 14 الف شخص من المتأثرين بتبعات فيروس كورنا في الإمارات وذلك من خلال شركاء البنك الذين تم اختيارهم بعناية من المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية المعروفة ممن لديهم معرفة وقدرة على تحديد ومساعدة المجتمعات المتأثرة من خلال تزويدها بالغذاء والدواء والموارد التعليمية.

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" في الامارات ورئيس إدارة وحدة الأعمال الدولية في البنك:" يمثل دعمنا المجتمعي في هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها جزءاً من تراث وتاريخ "إتش إس بي سي" في الامارات. ومن خلال تخصيص مبلغ مالي من صندوق مجموعة "إتش إس بي سي" الخيري العالمي الخاص بفيروس كورونا، فإننا سوف نتمكن من مساعدة الآلاف من المحتاجين في الامارات لكي نسهم في التخفيف من تبعات هذا الوباء العالمي على حياتهم."

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، سيبدأ بنك "إتش إس بي سي" فوراً بالمساهمة في مجموعة من المشاريع الخيرية في كل من الجزائر والبحرين ومصر والكويت وسلطنة عُمان وقطر إضافة الى الامارات لمساعدة ما يقدر بنحو 80 ألف شخص من الأفراد والأسر المحرومة المتأثرين بتبعات انتشار فيروس كورونا المستجد. وستبلغ قيمة الدفعات التي سيقدمها البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا نحو 1.2 مليون دولار.