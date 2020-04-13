انخفاض قيمة ثروة أغنياء العرب 11.4 مليار دولار بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

خسر الأثرياء العرب 11.4 مليار دولار من ثروتهم، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، بحسب بيانات أظهرتها قائمة أثرياء العرب لعام 2020 التي تصدرها مجلة "فوربس"، مقارنة بعام 2019، فيما جاء أربعة من رجال الأعمال الإماراتيين ضمن القائمة لهذا العام.

وقالت المجلة في بيان، إن العام 2020 شهد منذ بدايته انتشار فيروس كورونا حول العالم، مؤثراً على اقتصادات العالم، حيث طالت هذه الأزمة المليارديرات العرب، حيث انخفض عدد المليارديرات إلى 21 مليارديراً في العالم العربي، مقارنة بـ24 مليارديراً العام الماضي، مع استبعاد ثلاثة مليارديرات من القائمة.

وأضافت إن إجمالي ثروة الأثرياء العرب البالغين 21 ثريًا عربيًا تراجعت بنسبة 19.4% من 58.7 مليار دولار في 2019، إلى 47.3 مليار دولار في 2020.

وتصدر قائمة أغنياء العرب رجل الأعمال المصري، ناصف ساويرس، بقيمة ثروة بلغت 5 مليارات دولار.

وضمت القائمة في المرتبة الثالثة عبدالله بن أحمد الغرير، ورابعاً ماجد الفطيم، في حين حلّ عبدالله الفطيم في المرتبة السابعة، حيث تراجع عدد رجال الأعمال الإماراتيين إلى 4 مليارديرات مقابل 7 في قائمة العام الماضي.

ولم تضم القائمة رجال الأعمال السعوديين، للعام الثالث على التوالي، وهو ما دفع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أن يكونوا الأكثر تمثيلًا في قائمة 2020.

وبحسب المجلة، فإن الأغنياء لم يكونوا محصنين من تداعيات فيروس كورونا، مع تراجع الأسواق العالمية والثروات.

وفي 18 مارس الماضي عندما أنهت المجلة قائمة أثرياء العالم في 2020، كان عدد الأثرياء عالمياً يبلغ 2095 ثرياً بتراجع 58 ثريًا عن العام الماضي، ونحو 226 ثرياً عن يوم 6 مارس الماضي.

وتراجع إجمالي ثروات أغنياء العالم إلى 8 تريليونات دولار بانخفاض قيمته 700 مليار دولار عن عام 2019.