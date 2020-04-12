"ميشلان" تبدأ إنتاج الكمّامات الطبية في 10 مصانع أوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ميشلان، الشركة العاملة في مجال التنقّل، عن بدء إنتاج الكمّامات الطبية في 10 مصانع أوروبية في إطار دعم الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة التى مقرها مدينة كليرمون فيران الفرنسية، في بيان اليوم، إنه بعد الانتهاء من التحضيرات التي تجري حالياً، ستنتج حوالي 400 ألف كمّامة طبية من الفئة الأولى أسبوعياً سواء في ورش العمل التابعة لها أو بالتعاون مع الشركاء أو الموردين.

وأضافت أنه تم اختيار عشر مواقع في أوروبا تشمل لاكومبود في كليرمون فيران بفرنسا وأولشتين في بولندا وزالاو في رومانيا. وسيتم توسيع نطاق الإنتاج على مدار الأسابيع القادمة من خلال إطلاق مبادرات مماثلة في أمريكا الشمالية.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت ميشلان إلى شركات أخرى بقيادة وتنسيق مجموعة VOC-COV والتي يقع مقرها في غرينوبل من أجل تصميم كمّامات يمكن استخدامها عدة مرات وإطلاقها على نطاق واسع.

وبناءً على طلب العديد من المستشفيات الفرنسية، بدأت ميشلان إنتاج أقنعة معقّمة مصنوعة من البولي كربونات مخصصة للعاملين في المجال الصحي. وستدير المجموعة مع بداية الأسبوع القادم 10 ألف قناع يجري إنتاجه عبر موردين خارجيين.

وتشارك ميشلان في العديد من المشاريع الأخرى والتي تشمل أجهزة التهوية، ومكونات الأجهزة الطبية، والوسائد المخصصة للأسرّة الطبية، ومواد تعقيم اليدين.