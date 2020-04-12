إطلاق منصة "صوتيفاي" لمشاركة المحتوى الصوتي

المصدر: البيان الالكتروني

أطلقت شركة بروتيك الإماراتية العاملة في مجال الحلول الرقمية في المنطقة، المرحلة التجريبية لمنصة صوتيفاي لمشاركة المحتوى الصوتي على شبكة الانترنت.

وقالت الشركة في بيان، إنه بالرغم من أن المرحلة الحالية قد تكون غير مناسبة للإعلان عن خدمة جديدة والسبب في ذلك يعود للظروف التي تمر بالعالم بأسره بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن حينما تقوم هذه الخدمة بمساعدة مستخدمي الانترنت أثناء فترة الحجر المنزلي الصحي فقد آتت بالوقت المناسب.

وتم إطلاق الخدمة كموقع انترنت بالمرحلة الأولى على أن يعقبه تباعا إطلاق تطبيقات للأجهزة المحمولة و لأجهزة الكومبيوتر الشخصية، وتتبع "صوتيفاي" في هذه المرحلة طريقة الدعوات للانضمام إلى المنصة حيث سوف يتم إرسال عدد من الدعوات عبر البريد الالكتروني لمنشيء المحتوى في المنطقة او يمكنك الحصول على دعوة من خلال إنشاء حساب عادي وطلب حساب منشيء محتوى.

وتتيح منصة صوتيفاي لمنشيء المحتوى تحميل و مشاركة المحتوى الصوتي المنتج من قبلهم من خلال لوحة تحكم خاصة بهم يستطيع من خلالها إدراج و إدارة جميع الملفات الصوتية الخاصة به وذلك بشكل مبسط وسهل بما في ذلك مشاهدة كافة الإحصائيات والملاحظات التفصيلية التي تمكنهم من أداء عملهم على أكمل وجه.

كما تتيح للأشخاص اكتشاف أكبر مجموعة من المحتوى الصوتي والاستمتاع إليها مباشرة في أكثر مجتمعات الصوتيات تنوعًا بما في ذلك القدرة على مشاركة المحتوى والاتصال مباشرة بمنشيء المحتوى وقد أصبح كل هذا ممكنًا من خلال المنصة التي تربط مباشرة بين كل من منشئي المحتوى ومعجبيهم في جميع أنحاء العالم.