"وصل للعقارات" توزع مواد غذائية على مستأجريها بمنطقتي الرأس ونايف

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات، الشركة العاملة في مجال التطوير العقاري وخدمات إدارة وتأجير العقارات في إمارة دبي، عن مبادرة لتوزيع طرود المواد الغذائية لمستأجريها في منطقتي الراس و نايف بدبي بالإضافة إلى المعقمات وأدوات التنظيف والقفازات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الرسمية المحلية.

يأتي ذلك في إطار دعمها المتواصل لمستأجريها، والتخفيف عنهم في ظل هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا حول العالم.

والجدير بالذكر أن وصل للعقارات تدير حوالي 20 مبنًى تضم أكثر من 200 عائلة في هذه المنطقتين.

وتأتي هذه الحملة الإنسانية ضمن المسؤولية الإجتماعية للشركة وجهودها الرامية إلى مساندة المجتمع بكافة أطيافه، وتماشياً مع كافة المبادرات التي تطلقها الجهات الحكومية والخاصة لمواجهة التداعيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الدعم استمرارًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها وصل، حيث أعلنت خلال الأسبوع الماضي عن حزمة تحفيزية لدعم عملائها من الأفراد والشركات، تأكيداً لالتزامها بدورها المجتمعي المتناغم مع التوجهات الحكومية، وحرصها الدائم على راحة عملائها، وإظهار تآزرها مع مختلف فئات المجتمع في دبي. كما أعلنت أيضاً عن دعمها لمنطقة دبي التعليمية ومدرسة حمدان بن راشد للتعليم الثانوي في دبي لتوفير أجهزة الحاسوب و الآيباد للطلاب لمساعدتهم في عملية التعلم عن بعد.