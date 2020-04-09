"عٌمان للتأمين" تتيح إمكانية الوصول إلى الأطباء من المنزل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة عٌمان للتأمين، خدمة لمساعدة أعضائها في الوصول إلى الأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية والصيادلة من المنزل في ظل التدابير الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يأتي ذلك إدراكًا منها لمدى الصعوبة التي يواجهها عملاء الرعاية الصحية في ظل فترة حظر التجوال الحالية، ويمكن للعديد من أعضاء الشركة الاطمئنان على صحتهم الآن عبر تطبيق الهاتف الذكي أو عن طريق الاتصال بالطبيب مباشرةً، وذلك بالشراكة مع تطبيق "ترو دوك 24× 7" حيث سيتسنى للعديد من عملائها الوصول إلى الأطباء لمدة 30 يومًا بدءًا من 6 أبريل 2020 دون أي رسوم.

وتجمع خدمة ترو دوك 24×7 بين الجيل التالي من التطبيب عن بُعد، الرقابة الطبية عن بُعد، والرعاية الصحية المنزلية لتوفير إمكانية الوصول الفوري للأطباء ومتخصصي الرعاية الصحية المرخصين والمدربين جيدًا على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ويمكن للأعضاء تلقي النصائح عبر المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو لغرض إدارة الحالات الحرجة والمزمنة والتحدث إلى الأطباء المتفرغين من أي مكان وفي أي وقت.