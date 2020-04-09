عطل في "سناب تشات" بعد إنشاء مؤثرات خاصة بفيروس كورونا

المصدر: سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلن "سناب تشات" الأربعاء أنه أصلح العطل الذي ضرب التطبيق وأثر على العديد من المستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة، بعد إنشاء مؤثرات خاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء في تغريدة على حساب "سناب تشاب سابورت" المسؤول عن تقدبم الدعم التقني للمشتركين على "تويتر"، "لقد أصلحنا العطل. إذا كنتم ما زلتم تعانون من مشاكل فأخبرونا بذلك"، دون أي تفاصيل إضافية.

وقبل ساعات قليلة من ذلك، أشار الحساب نفسه إلى أنه "كان يدرك أن العديد من مستخدمي +سناب تشات+ يواجهون مشاكل في استخدام التطبيق. نحن نراقب ما يجري".

في الوقت نفسه، تلقى موقع "داون ديتكتر" الذي يسجل الأعطال وغيرها من المشاكل البرمجية التي تحصل في الوقت الفعلي، أكثر من 90 ألف شكوى من مستخدمي "سناب تشات".

ولم ترد "سناب"، الشركة الأم للتطبيق، على استفسارات وكالة فرانس برس.

ومثل معظم مواقع التواصل الاجتماعي، شهد "سناب تشات" ارتفاعا كبيرا في نسبة استخدامه في الأسابيع الأخيرة، بعدما عزلت نصف البشرية تقريبا نفسها في المنزل في محاولة للحد من انتشار كوفيد 19.

وقد أنشأ التطبيق فلاتر خاصة بكوفيد 19 بما فيها واحد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يقدم المشورة والمعلومات.