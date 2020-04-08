100 % إستعدادات "إمباور" لفصل الصيف

المصدر: دبي- البيان

أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، جاهزية محطاتها لإستقبال فصل الصيف، بعدما إستكملت بنجاح كل الاستعدادات المطلوبة وبأساليب مستدامة ومسؤولة لعمليات الصيانة والتشغيل. حيث ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا خلال الشهر الجاري، وسيبلغ متوسط هذا الإرتفاع 3- 5 درجات مقارنة مع شهر مارس الماضي بحسب بيان المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت إمباور أنه تم الانتهاء من صيانة جميع محطات التبريد التابعة لها لضمان استمرارية وجودة خدمة التبريد أثناء فترة الذروة في أشهر الصيف لجميع متعاملي الشركة في دبي. وتعتمد "إمباور" في إستعدادتها لإستقبال فصل الصيف على مركز التحكم والسيطرة والذي يضم عمليات التحكم بالحاسبات الذكية وذلك يتضمن قياس درجة الحرارة في الوحدات السكنية والتجارية بشكل دقيق، وصيانة أجهزة القياس، والتحقق من أجهزة الإستشعار الحرارية. وتضمن هذه العملية انسيابية في أداء الشبكات والآلات وجاهزية الأدوات في التعامل مع حالات الطوارىء.

تأتي تأكيدات المؤسسة على ضمان أفضل الخدمات بالتزامن مع إلتزام سكان دبي بالبقاء في منازلهم بسبب الاجراءات الاحترازية بمواجهة فايروس "كورونا" وحثت "إمباور" إمباور السكان ترشيد إستهلاك طاقة التبريد خلال تواجدهم في منازلهم وومارستها تجنبا لتحملهم تكلفة اضافية على فواتيرهم الشهرية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": "يتضاعف إستهلاك الطاقة خلال فصل الصيف حيث يذهب نحو 70% من الطاقة الكهربائية على إستهلاك تكييف الهواء في المنطقة. وتستخدم المؤسسة أحدث أنظمة تبريد المناطق، الموافقة للمعايير الدولية، في العمليات التشغيلية؛ بما يدعم رؤية القيادة الرشيدة نحو تطبيق التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%، وجعل دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل بالبصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050".

وأوضح بن شعفار، أن المؤسسة تزود أكبر المشاريع في دبي من احتياجاتها من خدمات التبريد، وهذا يتطلب جاهزية عالية تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية بلا انقطاع وهو ما تتميز به "إمباور" كونها تعتمد في عملياتها على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة في انتاج طاقة التبريد وتطبق حلول قائمة على الذكاء الإصطناعي في التنبؤ بالأعطال ومعالجتها.