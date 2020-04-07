الصين تزيح أمريكا عن عرش براءات الاختراع

المصدر: أ ف ب

تربّعت الصين على عرش الدول الأكثر إيداعاً لطلبات براءات الاختراع، في العام 2019، منتزعة من الولايات المتحدة صدارة عالمية احتفظت بها على مدى أكثر من أربعة عقود، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقدّمت الصين في العام الماضي 265,800 إيداع دولي لبراءات الاختراع، في زيادة نسبتها 5,2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفق ما جاء في التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

ويتضمن نظام "ويبو" المعقّد للإيداعات الدولية لبراءات الاختراع فئات عدة.

في الفئة الرئيسية، معاهدة التعاون بشأن البراءات، حلّت الصين للمرة الأولى في الصدارة مع 58,990 طلباً.

وتخطّت الصين بذلك الولايات المتحدة التي تصدّرت منذ العام 1978 قائمة الدول الأكثر إيداعا لطلبات الاختراع، والتي قدّمت 57,840 طلبا في العام 2019.

وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تليها ألمانيا وكوريا الجنوبية، وفق التقرير السنوي للمنظمة.

وأظهر التقرير أن المبتكرين الآسيويين تقدّموا بـ52,4 بالمئة من طلبات البراءات، فيما لم تتعد 25 بالمئة نسبة كل من مودعي هذه الطلبات الأوروبيين والأميركيين الشماليين.

وللعام الثالث على التوالي احتلّت شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" صدارة التصنيف العالمي في العام 2019 بإيداعها 4,411 طلب براءة اختراع في معاهدة التعاون بشأن البراءات.

وتمكّنت "هواوي" من الاحتفاظ بالصدارة على الرغم من حملة شرسة قادتها واشنطن لإقناع حلفائها بعدم استخدام تجهيزات الشركة الصينية على خلفية مخاوف أمنية، وذلك في خضم حرب تجارية أوسع نطاقا بين الولايات المتحدة والصين.

وجاءت "ميتسوبيشي إلكتريك كورب" اليابانية في المرتبة الثانية مع 2,661 طلبا، فيما حلّت "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية ثالثة مع 2,334 طلبا تليها "كوالكوم إنك" الأميركية مع 2,127 طلبا.

وتساعد معاهدة التعاون بشأن البراءات مودعي الطلبات في الحصول على حماية اختراعاتهم بموجب براءة على الصعيد الدولي.

وتساعد مكاتب البراءات في اتخاذ قرارات منح البراءات، وتسهل وصول الجمهور إلى كمّ من المعلومات التقنية بشأن هذه الاختراعات، وفق الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وبناء على المعاهدة يمكن لمودع طلب براءة الاختراع أن يلتمس حماية اختراعه في عدد كبير من البلدان وبشكل متزامن.