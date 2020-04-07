"أدنوك" تقدم الدعم لسيارات الإسعاف الوطني والعاملين بالرعاية الصحية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أدنوك للتوزيع، عن تقديم الدعم لكافة سيارات الإسعاف الوطني في التزود بالوقود من محطاتها، بالتعاون مع الهيئات الصحية في الإمارات، وذلك دعماً للحملة الوطنية في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن متاجر واحة أدنوك ستقدم المشروبات الساخنة المجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية بمجرد إبراز بطاقة عمل تابعة لقطاع الرعاية الصحية.

وتزامناً مع يوم الصحة العالمي، أعربت أدنوك للتوزيع عن امتنانها وتقديرها لجهود العاملين في مجال الرعاية الصحية المتواصلة والدؤوبة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.