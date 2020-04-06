"فاين" تؤسس صندوق إغاثة لمواجهة كورونا في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات العاملة في مجال الصحة العامة وصناعة منتجات الورق الصحي، عن تأسيس صندوق إغاثة بقيمة مليون دولار، في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) عالمياً، وذلك سعياً منها لتركيز الدعم الموجه للمجتمعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تجاوز الأزمة.

وسيقدم الصندوق مجموعة واسعة من منتجات وحلول التعقيم الإغاثية المجانية للفئات الأكثر حاجة إليها في هذا الوقت الحرج في المنطقة، متضمنة منتجات رعاية كبار السن، وأقنعة "فاين جارد" الواقية للوجه، والتي تعتبر في غاية الأهمية للعاملين في القطاعات الحساسة، فضلاً عن الدعم المادي لصالح الحكومات ومنظمات المجتمع المدني الخيرية في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها المجموعة في الإمارات والأردن ومصر والسعودية والمغرب من أجل محاربة انتشار كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين، جيمس مايكل لافيرتي: "في ظل أزمة كورونا التي أصبحت معها مسألة استخدام منتجات وحلول التعقيم الفعالة أمراً ضرورياً أكثر من أي وقت مضى، فقد وضعنا على عاتقنا مهمة توفير هذه المنتجات والحلول".

وأضاف لافيرتي: "في الوقت الذي يشهد فيه العالم ظروفاً استثنائية بسبب كورونا، والذي يحتم على الجميع تقديم المساعدة، تضع مجموعة فاين على عاتقها أن تكون جزءاً من الحل، وأن تقدم منتجاتها وحلولها للحفاظ على سلامة أبناء المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتابع المجموعة بذل كامل جهودها للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس وحماية صحة المجتمعات".

وعملت مجموعة فاين الصحية القابضة على تنسيق جهودها مع المنظمات المعنية بما في ذلك الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم حاوية شحنٍ تحمل مختلف المنتجات المعقمة، فيما تم تقديم 150 ألف وحدة من منتجات فاين المعقمة من مناديل الوجه، وورق التواليت، وورق تنشيف المطبخ في المغرب، بهدف مساعدة السلطات المعنية والفئات المحتاجة هناك في مواجهة انتشار الفيروس.

إلى جانب ذلك قدمت المجموعة الدعم للحكومة الأردنية والجهات الأمنية عبر تزويدهم بأقنعة فاين جارد وغيرها من منتجاتها الصحية المعقمة.