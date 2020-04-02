"نون" و"فيزا" تعلنان طرق دفع 100% بدون تواصل

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة نون، المنصة الرقمية المحلية المتخصصة في الشرق الأوسط، عن الاستغناء عن طريقة الدفع النقدي عند الاستلام للطلبيات واستبدالها بخيارات الدفع الإلكتروني لكل الطلبيات عبر الإنترنت.

ولدعم هذه الخطوة تشاركت "نون" مع فيزا لتقدم لعملائها الجدد في الإمارات والسعودية خصم 10%، عند الدفع أونلاين باستخدام بطاقات فيزا.

ومنذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد 19) وانتشاره، شهدت طلبيات التوصيل للمنازل من نون إقبالاً في الإمارات والسعودية، ولهذا فإن هذا القرار يهدف إلى ضمان سلامة مسؤولي التوصيل والعملاء على حد سواء في ضوء الالتزام بإرشادات الحكومة الخاصة بالمسافة الاجتماعية.

وقامت "نون" قبل أيام قليلة بإلغاء خيارات الدفع النقدي عند الاستلام ولم يكن لذلك أي تأثيراً سيئاً على حجم الطلب.