الطائرات الجزائرية في الحجر الصحي

المصدر: الجزائر-د.ب.أ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الاثنين، وضع طائراتها تحت الحجر الصحي بمطار الجزائر الدولي، في خطوة احترازية من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد19)



وذكرت الشركة، في حسابها الرسمي على «تويتر»:«حماية للطائرات، لاسيما المحركات من الأجسام الدخيلة، تم وضع طائرات الخطوط الجوية الجزائرية تحت الحجر بمطار الجزائر الدولي -هواري بومدين».



يشار إلى أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت عن تعليق جميع رحلاتها الدولية ابتداء من 18 مارس الجاري حتى إشعار آخر، وجميع رحلاتها على الخطوط الداخلية اعتبارا من 22 مارس الجاري حتى الرابع من أبريل المقبل.



على صعيد آخر، أكد محمد بقاط بركاني، رئيس مجلس نقابة الأطباء الجزائريين، وعضو لجنة رصد ومتابعة تفشي (كوفيد-19)، أن استجابة المرضى لدواء «هيدروكسي كلوروكين» لا تظهر نتائجها إلا بعد 10 أيام.



وقال بركاني، إنه من المبكر جدا الإعلان عن هذه النتائج في الجزائر، بعد 6 أيام فقط من استخدام هذا العلاج، مشيرا إلى أن ملاحظة نتائج هذا الدواء العيادية والفيروسية وتأثيره إيجابيا على صحة المريض الذي خضع لهذا العلاج «لا تظهر إلا بعد 10 أيام من تطبيقه وليس قبل هذه المدة».



واوضح بركاني المختص في الأمراض الصدرية، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا قررت تعميم وصف دواء «هيدروكسي كلوروكين» على جميع المصابين بفيروس كورونا بكل المصالح التي تتكفل بالمرضى عكس ما تقرر تطبيقه قبل أسبوع أي وصفه للحالات الحرجة فقط.