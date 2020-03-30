مقهي في دبي تطلق أضخم مسابقة عالمية لتحضير القهوة من المنزل

المصدر: إعداد - فاتن صبح

فنجان القهوة قد يكون ألذّ رفيق للوحدة، لكن اللذة تأتي مضاعفة إذا ترافقت مع الربح بمجرّد تحضير قهوة منزلية. لذا أطلق مقهى المخا 1450 "Mokha 1450@" مسابقة هي الأولى من نوعها في العالم لعشاق القهوة في الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن عن مسابقة عالمية تحت عنوان "بطولة تحضير القهوة من المنزل" حيث يمكن للجميع المشاركة فيها للاستمتاع والشعور بإحساس المنافسة اللذيذة، والحصول في حال الفوز على مبالغ مالية كهدية.

ويحصل الفائز بالمرتبة الأولى على مبلغ 2000 دولار نقداً، إضافةً إلى إبريق تحضير القهوة الخاص "شيميكس" ذي النسخة المحدودة الذي يحمل شعار "موكا 1450" مع التصميم الراقي.

عشاق القهوة والباريستا وكل من يعدّ القهوة منزلياً مدعو للمشاركة في البطولة بخطوات بسيطة، تقتضي مجرّد تحميل فيديو له عبر انستغرام أثناء تحضير القهوة واتباع ثلاث خطوات بسيطة كأن تكون القهوة معدّة منزلياً، وأن يستخدم المتسابقون حبوب البنّ الخاصة، ويعتمدوا ميزتي الاستمتاع والإبداع.

ويحصل الرابحين بالمركزين الثاني والثالث على مبالغ نقدية كذلك بقيمة 1000 دولار و500 دولار إضافة إلى هدايا أخرى كثيرة وقيّمة تتضمن ماكينة تحضير القهوة بالكبس "إيروبرس" وآله طحن حبوب يدوية وغيرها من الهدايا الكثيرة.

وقال غارفيلد كير، منظم الفعالية والمدير المسؤول لـ مقهى " المخا 1450 " : "لقد خطر لنا واستجابةً للأوقات الصعبة التي نمرّ بها بأننا نستطيع تنظيم أول حدث من نوعه لرفع المعنويات وتزويد الناس القابعين في بيوتهم من حول العالم بفرصةٍ للاجتماع حول القهوة وربح الهدايا. ونأمل أن تفتح المسابقة الباب للنقاش حول القهوة المختصة."

وسيحصل الرابح الذي يفوز بأكبر عدد من الأصوات عبر الإنترنت على لقب بطل العالم في تحضير القهوة للعام 2020.