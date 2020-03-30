بالفيديو..ترامب: لم أوقع مطلقاً على رقم من خانة التريليون

المصدر: دبي- سيد صالح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يسبق له مطلقاً التوقيع على رقم من خانة التريليون، وذلك أثناء التوقيع يوم الجمعة الماضي على التشريع الخاص بحزمة المحفزات المالية التي أقرها أخيراً الكونغرس الأمريكي بقيمة تتجاوز 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي والمواطنين الأمريكيين المتضررين من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» في مختلف أنحاء العالم.

وبثت شبكة «سي إن بي سي» مؤتمراً صحفياً عقده ترامب الجمعة الماضي من البيت الأبيض أثناء التوقيع على التشريع الجديد.

وكان الكونغرس قد أقر التشريع بعد مفاوضات شاقة استمرت ما يقرب من أسبوع كامل مع أعضاء إدارة ترامب، وفي مقدمتهم ستيفين منوشين، وزير الخزانة.

وتعد هذه المحفزات هي الأضخم من نوعها على الإطلاق، سواءً في التاريخ الأمريكي أو التاريخ عموماً.

وقال ترامب قبل التوقيع على المحفزات: «أشكركم جميعاً. إنه يوم بالغ الأهمية، حيث أوقع الآن على أكبر حزمة مفردة للمساعدات الاقتصادية في التاريخ الأمريكي، أو أقول في التاريخ عموماً. وبالمناسبة، أود أن أوضح أن قيمة المساعدات تفوق أي حزمة مساعدات سبق التوقيع عليها قبل الآن، حيث تبلغ قيمتها 2,2 تريليون دولار، لكنها فعلياً قد ترتفع وتصل إلى 6,2 تريليون دولار».

وأضاف «إذن فنحن نتحدث عن مساعدات اقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى 6,2 تريليون دولار. وستوفر هذه المساعدات دعماً تحتاجه عائلات، عمال وشركات في أمتنا على نحو عاجل. هذا هو كل ما في الأمر. وأود ان أشكر نواب الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على تكاتفهم ونبذهم للخلافات وتغليبهم لمصلحة أمريكا وجعلها في المقدمة بتمرير هذا التشريع الذي يوفر مدفوعات نقدية مباشرة للمتضررين، كما يوفر دعماً للشركات الصغيرة كي تبقى قوية مثل الشركات الكبيرة، وهو ما يصب في النهاية في الإبقاء على بلدنا قوية ووظائفنا كذلك».

وقبل التوقيع على المحفزات مباشرةً، نظر ترامب إلى أعضاء إدارته ونواب الكونغرس الواقفين خلفه، وداعبهم قائلاً: «لم يسبق لي مطلقاً التوقيع على شيء مكتوب عليه حرف «T»- (في إشارة إلى كلمة «تريليون»)- ولا أعلم ما إذا كان بإمكاني التعامل مع شيء كذلك يا منوش. - (مخاطباً منوشين). أعتقد أننا لا يمكننا التراجع في لحظة كهذه. لا أعتقد ذلك».

ثم انبرى ترامب إلى التوقيع على التشريع الخاص بالمحفزات، قائلاً: «حسناً، اشكركم جميعاً. أود أن يكون هذا هو توقيعي».

وبعد التوقيع، اتبع ترامب تقليداً شائعاً عند التوقيع على قانون جديد، وهو توزيع أقلام على أعضاء إدارته ونواب الكونغرس الذين مرروا التشريع.

وداعب ترامب إحدى نائبات الكونغرس، وهو يسلمها القلم، قائلاً لها: «لقد أبليتِ بلاءً حسناً في قطاع النقل».

وردت النائبة على مداعبة ترامب قائلاً: «أتمنى أن تهتم في حزمة المعونات بسلاسل التوريد».

فرد عليها ترامب قائلاً: «سأفعل».