تحويل مركز إكسل لندن إلى مستشفى طبي مؤقت لمحاربة كورونا

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، عن تعاونها مع الجهات الصحية المختصة في المملكة المتحدة لتحويل مركز ''إكسل لندن'' للمعارض والمؤتمرات التابع والمملوك بالكامل من قبل "أدنيك"، والذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، إلى مستشفى ميداني مؤقت لمحاربة فيروس (كوفيد - 19).

وأعربت أدنيك عن تعاطفها مع المصابين من مختلف أنحاء العالم، مبينة ضرورة أن يلعب الجميع دوراً في مساندة الجهود الوطنية والدولية من خلال العمل مع السلطات الحكومية على مواجهة تفشي الوباء العالمي فيروس (كوفيد – 19) وحماية أرواح المواطنين، وأكدت على ثقتها في قدرة فرق العمل الطبية في المملكة المتحدة على تجاوز التحديات التي تفرضها هذه الأزمة.

وأكدت أدنيك على أن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عملت مع إدارة مركز إكسل لندن للمعارض للتعاون الكامل والتام مع هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، وجميع الجهات الرسمية ذات الصلة، بهدف توفير كافة الإمكانات المتاحة في المركز لتسهيل مهام فرق العمل الطبية، والعمل على توفير فرق الدعم الفني واللوجستي لإدامة عمل مرافق المركز وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية.

ويندرج هذا التعاون وفق استراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" الرامية لدعم كافة المبادرات الوطنية والدولية التي من شأنها الحد من الآثار الناجمة عن الفيروس التاجي الجديد "كوفيد-19" وذلك عبر توفير كافة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية المتاحة للجهات ذات الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي.

وعملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" منذ أن استحوذت على المركز عام 2008 على توسعته وتطوير كافة البنى التحتية الخاصة به، والتي بدورها ساهمت وبشكل فاعل في تعزيز جاهزيتها ومرونتها، والقدرة على توظيف هذه المرافق في مختلف الاستخدامات والاحتياجات عند الحاجة ووقت الأزمات.

وبهذا تعزز أدنيك من دورها في برامج محاربة فيروس (كوفيد – 19)، مثمنة الجهود التي تبذلها فرق العمل الفنية والطبية والأمنية على الصعيدين المحلي والدولي، والقادرة على تجاوز التحديات الحالية التي تمر بها جميع دول العالم، متمنية للجميع السلامة.

وفي هذا الإطار، سيقام المستشفى الميداني "إن إتش إس نايتغيل" في مركز اكسل للمعارض، حيث سيوفر على امتداد مساحة مرافقه نحو 4 آلاف سرير لاستقبال المرضى، وتمكين الفرق الطبية المختصة من توفير مجموعة شاملة لخدمات الدعم الطبي للمصابين بفيروس كورونا، الذين سيتوزعون على قسمين، تصل القدرة الاستيعابية لكل منهما إلى ألفي شخص.

ويعتبر "إكسل لندن" أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن واستحوذت عليه "أدنيك" في العام 2008، حيث يضم مركز لندن الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي جرى افتتاحه في العام 2010 بتمويل من "أدنيك" وبهذا الدعم نجح في استضافة المزيد من الفعاليات الكبرى حسب تصنيف الاتحاد الدولي لمنظمي المؤتمرات وغيرها من الفعاليات المؤسسية الكبرى، وهو ما أسهم في جذب المزيد من الفعاليات إلى لندن وفي دعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية من خلال عدة مراحل من التطوير وتحقيق العديد من الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ودعم إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع سياحة الأعمال.

ومن المتوقع أن يستقبل "مستشفى "إن إتش إس نايتغيل" في مركز إكسل لندن للمعارض، المرضى اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسيجري استخدامه لتوفير الرعاية للمصابين بالأعراض الشديدة لفيروس كورونا (كوفيد – 19)، حيث يجري التنسيق بين "أدنيك" و"إكسل لندن" مع الجهات البريطانية المختصة لضمان إطلاق عمليات هذه المنشأة الطبية بشكل سلس، إلى جانب تأمين كافة أشكال الدعم الضرورية لتسهيل عملية تقديم الرعاية للمرضى.

ويذكر أن "إكسل لندن" الذي يقع في منطقة "لندن دوكلاندز" بالعاصمة البريطانية يتسع لنحو 70 ألف شخص، حيث استحوذت عليه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ليضاف إلى محفظتها من مراكز المعارض الدولية التي تضم مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات في دولة الإمارات العربية المتحدة.