"إمباور" تحتفي بساعة الارض

المصدر: وام

تحتفي مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" بالمبادرة العالمية "ساعة الأرض" والتي تشارك فيها 180 دولة من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة من 8:30 وحتى 9:30 مساء.

وستقوم "إمباور" بإطفاء الأنوار في جميع محطات التبريد التابعة لها خلال هذه الساعة، وستعتمد على الخزانات الحرارية لتقديم خدمات التبريد مما يساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة من طرف أجهزة التبريد في هذه المحطات والحد من الانبعاثات الكربونية المسبب الرئيسي للتغيّر المناخي.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" إن للمؤسسة دورا فعالا في حماية البيئة والموارد الطبيعية، و لم تكتف بصدارتها العالمية في تقديم خدمات تبريد المناطق وإنما رسخت مكانتها بوصفها قدوة ونموذجا في هذه الصناعة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لـ50% مقارنةً بأجهزة التكييف التقليدية، وتبنت نهجاً راسخاً يقوم على تشجيع الابتكار وتوظيف مختلف التقنيات لبلوغ معايير أعلى في التنمية المستدامة.